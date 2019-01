US-Börsen starten mit Verlusten in Handelswoche

New York (APA) - Nach dem gestrigen Feiertag starten die Börsen in den USA am Dienstag mit klaren Verlusten in die Handelswoche. Vor dem Hintergrund des heute beginnenden Weltwirtschaftsforums in Davos werden die weltweiten Finanzmärkte weiter von Wachstumssorgen und politischen Unsicherheiten belastet.

Zuvor waren die Vorgaben aus Asien sowie Europa bereits nicht allzu vielversprechend ausgefallen. Zuletzt bestätigte der IWF auch die verhaltenen Wachstumsaussichten für die Weltwirtschaft: Das globale Bruttoinlandsprodukt dürfte heuer angesichts zahlreicher Unsicherheiten nur noch um 3,5 Prozent und 2020 um 3,6 Prozent zulegen, prognostizierte der IWF in seinem „World Economic Outlook“.

Gegen 16.15 Uhr verlor der Dow Jones Industrial Index um 200,93 Einheiten oder 0,81 Prozent auf 24.505,42 Zähler. Der S&P-500 Index rückte 26,38 Punkte oder 0,99 Prozent auf 2.644,33 Zähler nach unten. Der Nasdaq Composite Index fiel 78,23 Punkte oder 1,09 Prozent auf 7.079,00 Einheiten.

Bei den Einzelwerten an der Börse gab es ein paar Impulse aus der Berichtssaison. Als Höhepunkt steht dabei nachbörslich der Technologieriese IBM auf dem Programm.

2018 konnte der Pharmazieriese Johnson & Johnson seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 7 Prozent auf 81,6 Mrd. US-Dollar steigern. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf Jahressicht um 12 Prozent auf 8,18 Dollar. An der Börse gab es im Frühhandel dennoch ein Minus von 2,70 Prozent.

Der Umsatz des Versicherers The Travelers im vierten Quartal übertraf die höchste Analystenschätzung. Zudem warf auch das Kerngeschäft mehr ab als erwartet. Im abgelaufenen Jahr stand unter dem Strich ein Gewinn von 2,5 Mrd. US-Dollar und damit um 23 Prozent mehr als im Jahr davor. An der Börse stiegen die Papiere der Aktie aus dem Dow Jones um 0,87 Prozent.

Der US-Hedgefonds Elliott drängt die Online-Handelsplattform Ebay zur Überprüfung ihres Portfolios. Um den Wert zu steigern müsse Ebay einen Fünf-Punkte-Plan annehmen, der unter anderem dazu rät, sich von den profitablen Unternehmen StubHub und Ebay Classifieds Group zu trennen. Ebay-Aktien lagen an der Börse deutlich beflügelt mit plus 8,92 Prozent an der Spitze der S&P-500 Kurstafel.

Abgestraft hingegen wurden die Papiere des Werkzeugspezialisten Stanley Black&Decker. Trotz eines um 8 Prozent höheren Umsatzes im Gesamtjahr 2018 wurde die Aktie an der Börse abgestraft - sie verlor im frühen Handel mehr als 14 Prozent an Wert.

Ebenfalls nach Viertquartalszahlen verlor der Ölförderserviceanbieter Halliburton. Im Vergleich zum Drittquartal stand ein leichter Umsatzrückgang auf insgesamt 5,9 Mrd. Dollar zu Buche (minus 4 Prozent). An der Börse verlor die Aktie 4,81 Prozent.

~ ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072 ~ APA420 2019-01-22/16:20