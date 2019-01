Kärntner Tourismus 2018 mit Plus bei Ankünften und Nächtigungen

Klagenfurt (APA) - Der Kärntner Tourismus verzeichnet für das Jahr 2018 einen Nächtigungszuwachs von 2,5 Prozent, bei den Gästeankünften beträgt das Plus 2,1 Prozent. Das gab Tourismuslandesrat Ulrich Zafoschnig (ÖVP) am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Besonders kräftige Zuwächse bei den Übernachtungen brachte der Dezember mit einem Plus von 11,9 Prozent.

Insgesamt 13,37 Mio. Übernachtungen wurden im vergangenen Jahr registriert, die Zahl der Gästeankünfte stieg auf 3,18 Mio. Im Dezember wurde sogar das beste Ergebnis seit Beginn der statistischen Aufzeichnungen im Jahr 1968 erzielt. 163.572 Gäste verbrachten fast 580.000 Nächte im südlichsten Bundesland. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer lag bei dreieinhalb Tagen. Laut Zafoschnig sind die Zahlen sowohl bei den Inlands- als auch bei den Auslandsgästen gestiegen. Das größte Plus einer Einzelgemeinde im Dezember verzeichnete Heiligenblut mit 34,3 Prozent.