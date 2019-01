Stichwort Liechtenstein: Viertkleinster Staat Europas

Vaduz (APA) - Mit 160 Quadratkilometern Fläche und 37.500 Bewohnern ist das Fürstentum Liechtenstein der viertkleinste Staat Europas (nach dem Vatikan, Monaco und San Marino). Der Kleinstaat zwischen Österreich und Schweiz versteht sich als „konstitutionelle Erbmonarchie auf demokratischer und parlamentarischer Grundlage“.

Die 1921 erlassene Verfassung wurde im März 2003 nach langwieriger Diskussion geändert. Nun besitzt der Fürst ein Vetorecht gegen vom Landtag bereits verabschiedete Gesetze, kann bei Bedarf per Notrecht regieren und die Regierung ohne Angabe von Gründen entlassen. Im Gegenzug können die Bürger die Monarchie per Volksabstimmung abschaffen.

Staatsoberhaupt ist seit 1989 Fürst Hans-Adam. Die Regierungsgeschäfte nimmt seit 2004 jedoch sein Sohn Alois wahr. Regierungschef ist Adrian Hasler von der Fortschrittlichen Bürgerpartei (FBP). Die Regierung besteht aus fünf Mitgliedern („Kollegialregierung“), die auf Vorschlag des Parlaments vom Fürsten für vier Jahre ernannt werden. Das Parlament wiederum wird von 25 Landtagsabgeordneten gebildet. Zuletzt wurde 2017 gewählt; es gilt das Verhältniswahlsystem, und es besteht Wahlpflicht.

Das Staatswesen Liechtenstein führt seine Entstehung auf die Grafschaft Vaduz zurück. 1699 erwarb Fürst Johann Adam Andreas die Herrschaft Schellenberg, 1712 die Grafschaft Vaduz. 1719 erfolgte die Erhebung der beiden Territorien zum Reichsfürstentum durch Kaiser Karl VI. 1806 wurde Liechtenstein in den Rheinbund aufgenommen. Ein Zollvertrag mit der Donau-Monarchie wurde 1852 geschlossen, mit der Schweiz 1923 (gepaart mit der Einführung des Schweizer Franken).

International engagierte sich das Fürstentum, das als Finanzplatz „Karriere“ machte - und dabei in den vergangenen Jahren zeitweise in die Schlagzeilen geriet, nur zaghaft. Seit 1978 ist Liechtenstein Mitglied des Europarates, seit 1990 gehört es der UNO an. Der Beitritt zur EFTA erfolgte 1991, der Beitritt zu EWR (Europäischer Wirtschaftsraum) und WTO (Welthandelsorganisation) 1995.