Wiener Rentenmarkt im Späthandel mehrheitlich höher

Wien (APA) - Der Wiener Rentenmarkt hat sich am Dienstag im Späthandel mehrheitlich etwas höher gezeigt. In den meisten Laufzeiten stiegen die Kurse der österreichischen Benchmark-Anleihen, während im Gegenzug die Renditen etwas sanken. Im Frühhandel waren die heimischen Staatspapiere noch weitgehend auf der Stelle getreten.

Am Nachmittag trübte sich die Stimmung an den Märkten jedoch ein. Die europäischen Aktienmärkte weiteten ihre zunächst nur leichten Kursverluste aus dem Frühhandel aus, nachdem sich an den US-Börsen eine schwache Eröffnung abzeichnete. Die New Yorker Aktienindizes starteten dann auch tatsächlich klar im roten Bereich. Der Risikoappetit sei derzeit gering, sagte ein Analyst. Die Sorgen um den Welthandel seien zurück. Vor diesem Hintergrund wurden die als sicherer wahrgenommen Staatsanleihen stärker nachgefragt.

Um 16.25 Uhr notierte die Leitemission am europäischen Rentenmarkt, der deutsche Euro-Bund Future mit März-Termin, mit 164,43 um 30 Basispunkte über dem Schluss-Stand vom Vortag (164,13). Heute Früh notierte der Rentenfuture mit 164,15. Das Tageshoch lag bisher bei 164,55, das Tagestief bei 164,12, die Tagesbandbreite umfasst damit bisher 43 Basispunkte. In Frankfurt wurden bisher etwa 422.220 März-Kontrakte gehandelt.

Die Rendite der 30-jährigen heimischen Bundesanleihe lag am Nachmittag bei 1,30 (zuletzt: 1,33) Prozent, die der zehnjährigen Benchmark-Anleihe bei 0,44 (0,46) Prozent, jene der fünfjährigen bei -0,19 (-0,17) Prozent und die Rendite der zweijährigen Emission betrug -0,48 (-0,47) Prozent.

Der Rendite-Spread zur vergleichbaren deutschen Benchmark-Anleihe betrug für die 30-jährige Bundesanleihe am Nachmittag 46 (zuletzt: 46) Basispunkte. Die zehnjährige Referenz-Bundesanleihe lag 32 (32) Basispunkte über der deutschen Zinskurve. Für die fünfjährige errechnet sich ein Rendite-Abstand von 23 (23) Basispunkten und für die zweijährige ein Aufschlag von 14 (15) Punkten gegenüber der vergleichbaren deutschen Anleihe.

Börsenkurse und Interbankhandel-Taxen von ausgewählten Benchmark-Anleihen:

~ Emission LZ Kupon Handel --- Rendite Kurs Börse --- -- --- Geld Brief heute zuletzt Bund 47/02 30 1,50 104,55 104,82 1,30 104,15 104,15 Bund 28/01 10 0,75 102,70 102,75 0,44 102,63 102,58 Bund 23/03 5 0,00 100,84 101,01 -0,19 100,88 100,88 Bund 20/01 2 3,90 106,47 106,64 -0,48 106,55 106,58 ~