Badener Theatertage präsentieren im März Goethes „Urfaust“

Baden (APA) - Die Badener Theatertage unter Intendant Otto Brusatti präsentieren bei ihrer fünften Auflage von 6. bis 21. März Johann Wolfgang von Goethes „Urfaust“. Als Darsteller wurden in einer Aussendung am Dienstag Bernd Jeschek und Christoph Wagner-Trenkwitz angekündigt. In der Reihe „Stars lesen aus ihren Lieblingstexten“ sind u.a. die Burgschauspielerinnen Elisabeth Orth und Sylvie Rohrer zu Gast.

Auf dem Programm stehen neue Produktionen und Events in kleinem Rahmen. Nach dem Eröffnungsabend am 6. März mit Live-Musik vom Duo Hohenberger Havlicek beim Heurigen Ceidl liest Burgschauspielerin Elisabeth Orth am 8. März im „Hotel at the Park“ Johann Wolfgang von Goethes „Iphigenie auf Tauris“. In der Eigenproduktion „Urfaust“ im ZiB (Zentrum für interkulturelle Begegnung) sind Bernd Jeschek als Gott und Christoph Wagner-Trenkwitz als Faust zu sehen. Weitere Rollen übernehmen Julian Loidl, Jakob Oberschlick, Johanna Rieger und Julia Prock-Schauer. Am Klavier spielt der kroatische Pianist Petar Klasan.

Weitere musikalisch begleitete Lesungen gestalten Autor Dietmar Grieser mit Texten aus Samuel Becketts „Warten auf Godot“ am 12. März im Haus der Kunst sowie im Salon Brusatti Burgschauspielerin Sylvie Rohrer mit Texten aus Friedrich Hoelderlins „Antigone“ am 15. März und Schriftsteller und Philosoph Franz Schuh mit Texten aus Konrad Bayers „Kasperl am elektrischen Stuhl“ am 21. März. Am 18. März ist das Duo Havlicek & Rohnefeld beim Abend „Theaterlieder und auch keine“ im Haus der Kunst zu erleben.

