Rohstoffe (17.00) - US-Ölpreis gibt klar nach

Wien (APA) - Der US-Ölpreis hat am Dienstag im späten europäischen Handel deutlich tiefer gegenüber dem Vortag tendiert. Gegen 17.00 Uhr kostete ein Barrel (159 Liter) der Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) 52,09 Dollar und damit um 2,82 Prozent weniger als am Montag. Der Future auf ein Barrel der Nordseesorte Brent wurde mit 60,88 Dollar gehandelt.

Trübe Konjunkturaussichten verhageln den Anlegern an den Rohstoffmärkten derzeit die Stimmung. So hat der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für 2019 und 2020 gesenkt. Für 2019 rechnet der IWF nur noch mit einer Steigerung des globalen BIP um 3,5 Prozent und für 2020 um 3,6 Prozent. Im Oktober hatte er noch für beide Jahre 3,7 Prozent vorhergesagt. Begründet wurde die pessimistischere Einschätzung mit den nach wie vor ungelösten Handelskonflikten sowie dem drohenden Brexit-Schock.

Am Markt wurde zudem auf die zuletzt schwachen Wachstumsdaten aus China verwiesen. Der Zollstreit mit den USA schlägt zusehends auf das Wachstum in der Volksrepublik durch und macht milliardenschwere Konjunkturprogramme wahrscheinlicher. 2018 legte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) so langsam zu wie seit 28 Jahren nicht mehr. Die Wachstumsrate sank auf 6,6 Prozent.

Die Sorgen um die Konjunktur sowie die Unsicherheit rund um den Brexit sollten eigentlich bei Gold für Auftrieb sorgen. Das Edelmetall kann jedoch nicht merklich von der gestiegenen Risikoaversion der Anleger profitieren. Am Dienstag am Nachmittag lag der Goldpreis in London bei 1.279,23 Dollar und damit nahezu unverändert zum Schlusskurs von Montag von 1.279,69 Dollar. Für Gegenwind sorge vor allem der starke US-Dollar, schreiben die Analysten der Commerzbank.

Kurse ausgesuchter Rohstoffe:

~ Rohöl (USD/Barrel): Zuletzt Änderung (%) Brent 60,88 62,74 -2,96 WTI 52,09 53,60 -2,82 OPEC-Daily 61,49 60,90 +0,97 Edelmetalle (Spot/USD): Gold 1.279,23 1.279,69 -0,04 Silber 15,25 15,26 -0,07 Platin 787,96 796,14 -1,03 Agrarprodukte (USD): Kaffee Robusta 128,05 127,00 +0,83 Kakao 2.230,00 2.307,00 -3,34 Zucker 348,90 354,70 -1,64 Mais 182,00 181,75 +0,14 Sojabohnen 915,50 916,75 -0,14 Weizen 206,75 206,00 +0,36 ~