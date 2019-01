Prager Börse schließt knapp behauptet, PX verliert moderate 0,03%

Prag (APA) - Die Prager Börse hat am Dienstag knapp behauptet geschlossen. Der PX gab um zaghafte 0,03 Prozent auf 1.016,98 Punkte nach. Das Handelsvolumen lag bei 0,43 (Vortag: 0,21) Mrd. tschechischen Kronen.

Auch am Berichtstag schloss sich der tschechische Aktienmarkt einer schwachen internationalen Börsenstimmung an, im Schlusshandel grenzte der PX sein Minus aber weitgehend ein. Bereits zum Wochenauftakt war es mit den Aktienkursen in Prag nach unten gegangen.

Negative Vorzeichen überwogen in Prag im Finanzbereich. Die Papiere der schwergewichteten österreichischen Erste Group verbilligten sich um 0,8 Prozent. Bei den Aktien des Branchenkollegen Moneta Money Bank gab es ein Minus von 0,5 Prozent zu sehen. Komercni Banka legten hingegen 0,3 Prozent zu. Vienna Insurance Group ermäßigten sich um 1,5 Prozent.

Im Energiebereich steigerten sich CEZ um 0,2 Prozent. Die Titel des Telekomunternehmens o2 C.R. gaben 0,4 Prozent ab.

~ ISIN XC0009698371 ~ APA453 2019-01-22/17:22