Budapester Börse schließt befestigt

Budapest (APA) - Die Budapester Börse hat am Dienstag etwas höher den Handel beendet. Der ungarische Leitindex BUX legte um 0,17 Prozent auf 40.963,71 Punkte zu. Das Handelsvolumen belief sich auf 11,5 (zuletzt: 7,2) Mrd. Forint.

Nach einem tiefroten Handelstag am Montag ging es mit den ungarischen Aktienkursen nun etwas nach oben. Der BUX hatte zum Wochenauftakt deutliche 1,5 Prozent an Wert eingebüßt. Am Berichtstag konnte eine erneut negative internationale Börsenstimmung in Budapest nicht nachhaltig belasten.

Unter den Schwergewichten in Budapest zeigten MOL-Aktie ein deutliches Plus 1,9 Prozent. Hier drückten sehr schwache Ölpreise nicht auf die Papiere des Ölunternehmens. Unter Verkaufsdruck stand hingegen die Aktie von Gedeon Richter mit einem Minus von 2,4 Prozent. Ein Plus von jeweils 0,2 Prozent gab es bei MTelekom und der OTP Bank zu sehen.

Die wichtigsten ungarischen Aktien schlossen wie folgt:

aktuell zuletzt MTelekom 455,5 454,5 MOL 3.250 3.190 OTP Bank 11.700 11.680 Gedeon Richter 5.770 5.910 ~

~ ISIN XC0009655090 ~ APA455 2019-01-22/17:28