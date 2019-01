Zwei Verletzte bei Skiunfall in Tirol

Sölden (APA) - Ein Skiunfall in Sölden im Tiroler Ötztal hat am Dienstag zwei Verletzte gefordert. Laut Polizei stießen bei der Tiefenbachgletscher Talstation ein 56-jähriger Brite und ein 41-jähriger Belgier aus bisher unbekannter Ursache zusammen. Der Brite erlitt dabei schwere Verletzungen im Gesicht. Beide wurden mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus Zams geflogen.