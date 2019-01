London (APA/AFP) - Der britische Staubsaugerhersteller Dyson verlegt seinen Hauptsitz nach Singapur. Das habe nichts mit dem bevorstehenden Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union zu tun, versicherte das Unternehmen am Dienstag, sondern wegen der hohen Nachfrage in Asien. Dyson-Gründer James Dyson ist ein glühender Befürworter des Brexit.

Er hatte vergangenes Jahr angekündigt, er werde in Singapur Elektroautos produzieren.

Mit Blick auf den Brexit am 29. März kündigte der britische Fährenbetreiber P&O am Dienstag an, seine im Ärmelkanal fahrenden Schiffe künftig auf Zypern zu registrieren. Es sind sechs von insgesamt 20. Die Umflaggung werde zu „weniger Inspektionen und Verspätungen“ führen und damit zu einer höheren Frachtrate, erklärte P&O. „Andere Änderungen sind nicht geplant - auch nicht bei unseren Seeleuten“.