Neckarsulm/Rom (APA/AFP) - Lidl breitet sich in Italien aus: In diesem Jahr sei die Eröffnung von mehr als 40 neuen Filialen geplant, teilte der Diskonter am Dienstag mit. Lidl werde mehr als 2.000 neue Beschäftigte einstellen. Lidl ist seit 1992 in Italien. Mittlerweile hat die Kette dort rund 620 Filialen und 15.000 Mitarbeiter.

