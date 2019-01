Streit Italien-Frankreich: Conte schüttet Wasser ins Feuer

Rom (APA) - Nachdem Italiens Vize-Regierungschef Matteo Salvini den französischen Präsidenten Emmanuel Macron erneut mit scharfen Worten angegriffen hat, schüttet der italienische Premier Giuseppe Conte Wasser ins Feuer. Die „historische Freundschaft mit Frankreich und dem französischen Volk“ sei nicht auf dem Spiel, versicherte Conte laut Medienangaben von Dienstag.

Abgesehen von jeglicher politischer Diskussion sei die Beziehung zu Frankreich „stark und solide“. „Wir werden weiterhin mit den französischen Institutionen und der Regierung in Paris zusammenarbeiten, um gemeinsame politische Lösungen zu finden“, sagte Conte.

Auch der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi bemühte sich um mildere Töne im Umgang mit Frankreich. Der italienische Minister, der in Brüssel seinen französischen Amtskollegen Jean-Yves Le Drian traf, versicherte, dass Italien und Frankreich „Freunde und Verbündete“ seien. Das Gespräch mit Le Drian bezeichnete Moavero Milanesi als „offen und loyal“.

Auch Vizepremier und Fünf Sterne-Chef Luigi Di Maio schlug mildere Töne an. „Man versucht, eine offene Debatte als Angriff Italiens gegen das französische Volk darzustellen. Das stimmt nicht“, so Di Maio.

Salvini hatte am Dienstag betont, er hoffe, dass sich die Franzosen „von einem sehr schlechten Präsidenten werden befreien können“. Dazu hätten die Franzosen bei der Europawahl am 26. Mai die Gelegenheit. Dann könne das französische Volk „seine Zukunft und sein Schicksal wieder in die eigene Hand nehmen“, sagte der Politiker von der Lega-Partei. Er warf Macron vor, den „Stolz“ der Franzosen schlecht zu repräsentieren. Zugleich betonte Salvini seine Nähe zum Nachbarland Frankreich. „Ich bin mit ganzem Herzen und meiner ganzen Arbeit beim französischen Volk.“

Die italienische Regierung liegt bereits seit längerem mit Frankreich im Clinch - unter anderem wegen ihrer restriktiven Einwanderungspolitik. Italiens Botschafterin in Frankreich, Teresa Castaldo, wurde deshalb vom französischen Außenministerium zu einem Gespräch eingeladen. Im Mittelpunkt des Treffens stehen die jüngsten Aussagen Di Maios. Dieser hatte am Sonntag die EU zur Verhängung von Sanktionen gegen Frankreich und andere Länder aufgerufen, die Afrika seiner Ansicht nach „verarmen“. Diese Länder seien für das Drama der Migration im Mittelmeer verantwortlich, so Di Maio.