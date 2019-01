Wien (APA) - An der Wiener Börse wurde heute, Dienstag, ein Umsatz in Aktien von 209,987 (nach zuletzt 150,126) Mio. Euro erzielt. Im prime market wurden 192,553 (146,434) Mio. Euro umgesetzt. Der Kurswert der an der Wiener Börse amtlich notierten inländischen Aktien betrug heute 107,181 (107,789) Mrd. Euro.

~ Titel Umsatzvolumen ERSTE GROUP 24,160 Mio. Euro VOESTALPINE 13,122 Mio. Euro VERBUND 8,570 Mio. Euro OMV 8,361 Mio. Euro RAIFFEISEN BANK INTERNAT. 6,997 Mio. Euro ~

