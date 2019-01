Europas Leitbörsen schließen mit Verlusten

Frankfurt am Main (APA) - Die europäischen Aktienmärkte haben am Dienstag den Handelstag mit Verlusten beendet. Vor dem Hintergrund des heute beginnenden Weltwirtschaftsforums in Davos waren die weltweiten Finanzmärkte weiter von Wachstumssorgen und politischen Unsicherheiten belastet.

Der erhoffte Befreiungsimpuls kam auch nicht von Übersee aus der Wall Street. Dort setzte es nach der gestrigen Handelspause ebenfalls Verluste. Auch die europäischen Indizes rückten damit noch stärker in die roten Zahlen.

Der 50 führende Unternehmen der Eurozone umfassende Euro-Stoxx-50 fiel im Lauf des Handelstages 12,27 Einheiten oder 0,39 Prozent auf 3.112,80 Punkte. Der DAX in Frankfurt beendete den Tag mit 11.090,11 Punkten und minus 46,09 Einheiten oder 0,41 Prozent. Der FT-SE-100 der Börse London verlor um 69,20 Zähler oder 0,99 Prozent und steht nun bei 6.901,39 Stellen.

Bei den Konjunkturdaten in Europa stand am Vormittag in Europa die ZEW-Umfrage in Deutschland auf dem Programm. Börsenprofis blicken zu Jahresbeginn optimistischer auf die deutsche Konjunktur. Das Barometer für ihre Erwartungen im nächsten halben Jahr stieg im Jänner überraschend um 2,5 auf minus 15,0 Punkte.

Bei den Sektoren in Europa verloren die Bankwerte deutlich. BNP Paribas rückten 1,86 Prozent nach unten. Societe Generale verloren in Paris 1,61 Prozent und Santander in Madrid 0,82 Prozent.

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember steigerte der Billigflieger Easyjet vorläufigen Daten zufolge seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 14 Prozent auf 1,3 Milliarden britische Pfund (1,5 Mrd. Euro). Das brachte an der Börse in London ein Plus von mehr als 6 Prozent und einen Spitzenplatz in der Kurstabelle.

An der Börse London verbuchten zudem die Einzelhändler solide Kursgewinne. Sainsbury‘s stiegen um 1,36 Prozent, AB Foods 1,19 Prozent und Morrisons 0,26 Prozent.

Die Schweizer Großbank UBS hat 2018 trotz widriger Marktbedingungen im vierten Quartal mehr verdient. Die Bank profitierte aber vor allem davon, dass im vergangenen Jahr eine Reihe von Sonderbelastungen entfallen sind. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 4,9 Milliarden US-Dollar (4,3 Mrd. Euro) nach 969 Millionen Dollar im Vorjahr. An der Börse in Zürich verlor die Aktie 3,17 Prozent an Wert.

Der deutsche Modekonzern Hugo Boss hat im für den Einzelhandel wichtigen Schlussquartal wieder Fahrt aufgenommen und seine Jahresziele erreicht. Vorläufigen Berechnungen zufolge stieg der Konzernumsatz im letzten Jahresviertel 2018 um sieben Prozent auf 783 Mio. Euro. Investoren an der Börse überzeugte das offenbar - die Aktie stieg in Frankfurt um 5,64 Prozent.

Telecom Italia knüpfte an ihre Vortagsverluste an und rutschte weitere 6,24 Prozent nach unten. In den vergangenen 12 Monaten hatte die Aktie bereits mehr als ein Drittel ihres Werts eingebüßt. Die Telecom Italia stößt derzeit mit ihrem Plan, die Festnetzsparte in eine eigenständige Gesellschaft auszugliedern, auf Widerstand der zuständigen italienischen Regulierungsbehörde.

Index Aktuell Änderung Änderung Zuletzt

Punkte Prozent Wien ATX 2.947,70 -13,52 -0,46 2.961,22 Frankfurt DAX 11.090,11 -46,09 -0,41 11.136,20 London FT-SE-100 6.901,39 -69,20 -0,99 6.970,59 Paris CAC-40 4.847,53 -20,25 -0,42 4.867,78 Zürich SPI 10.465,61 -46,69 -0,44 10.512,30 Mailand FTSEMIB 19.437,27 -201,37 -1,03 19.638,64 Madrid IBEX-35 9.037,50 -16,30 -0,18 9.053,80 Amsterdam AEX 506,75 -3,13 -0,61 509,88 Brüssel BEL-20 3.449,20 -16,09 -0,46 3.465,29 Stockholm SX Gesamt 1.486,32 -7,44 -0,50 1.493,76 Europa Euro-Stoxx-5 3.112,80 -12,27 -0,39 3.125,07

