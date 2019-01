Börse London schließt klar im Minus

London (APA) - Der Londoner Aktienmarkt hat am Dienstag in einem deutlich schwächeren europäischen Umfeld ebenfalls mit Verlusten geschlossen.

Der FTSE-100 Index beendeten den Tag bei 6.901,39 Punkten und einem Minus von 69,20 Einheiten oder 0,99 Prozent. Unter den im Leitindex gelisteten Titeln standen sich 28 Gewinner und 71 Verlierer gegenüber. Zwei Titel notierten unverändert.

Im Brexit-Streit versuchen Abgeordnete im britischen Parlament der Regierung die Kontrolle zu entreißen und selbst einen Ausweg aus der völlig verfahrenen Lage zu weisen. Eine fraktionsübergreifende Gruppe legte dazu in der Nacht zum Dienstag mehrere Anträge vor. Gestern hatte Premierministerin Theresa May erklärt, an ihrem bisherigen Kurs festhalten zu wollen.

Im ersten Geschäftsquartal bis Ende Dezember steigerte der Billigflieger Easyjet vorläufigen Daten zufolge seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 14 Prozent auf 1,3 Milliarden britische Pfund (1,5 Mrd. Euro). Das brachte der Aktie ein Plus von mehr als 6 Prozent und einen Spitzenplatz in der „Footsie“-Kurstabelle.

Im Leitindex verbuchten zudem die Einzelhändler solide Kursgewinne. Sainsbury‘s stiegen um 1,36 Prozent, AB Foods 1,19 Prozent und Morrisons 0,26 Prozent. Deutlich schwächer zeigten sich die britischen Bergbauriesen mit Rio Tinto, Antofagasta und Glencore jeweils knapp 2 Prozent leichter. Royal Dutch Shell rückten auch mehr als zweieinhalb Prozent nach unten.

Unter den Tagesgewinnern lagen unterdessen Aktien der Baumarktdachkonzerns Kingfisher, die sich wieder deutlich von den gestrigen Verlusten erholen konnten. Die Papiere stiegen um mehr als 2 Prozent. Das Unternehmen war Medienberichten zufolge wegen seines auf wackligen Beinen stehenden Frankreich-Geschäfts an der Börse unter Druck geraten.

Im FTSE-250, bei den Londoner Mittelwerten, fielen Aktien des Brokers IG Group ans untere Ende und gaben über 9 Prozent nach. Im ersten Halbjahr 2019 musste das Unternehmen einen Gewinneinbruch um 18 Prozent hinnehmen. Die Jahresdividende soll jedoch bei 43,2 Pence je Aktie belassen werden, erklärte der Konzern.

