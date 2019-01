Ermittler: Mossad in Anschlag auf Brüsseler Museum nicht verwickelt

Brüssel (APA/AFP) - Die Ermittler im Fall des Anschlags auf das Jüdische Museum in Brüssel im Mai 2014 haben eine Verwicklung des israelischen Geheimdienstes in die Tat ausgeschlossen. Für die von der Verteidigung des Hauptangeklagten Mehdi Nemmouche aufgestellte These gebe es „keinerlei“ Anhaltspunkte, sagten die Ermittlungsrichterinnen Claire Bruyneel und Berta Bernardo Mendez am Dienstag vor Gericht in Brüssel.

Sie stützten sich unter anderem auf Erkenntnisse des belgischen Geheimdienstes. Bei dem Anschlag waren vier Menschen erschossen worden, unter ihnen die beiden israelischen Museumsbesucher Emmanuel und Miriam Riva. Nemmouches Anwälte bestreiten, dass der 33-Jährige Franzose die tödlichen Schüsse abgegeben hat. Nach ihrer Aussage handelte es sich nicht um ein dschihadistisches Attentat, sondern um „eine gezielte Hinrichtung von Mossad-Agenten“. Das Ehepaar Riva habe in Berlin für den Mossad „schiitische Bewegungen“ beobachtet.

Dem widersprachen die Ermittlungsrichterinnen am Dienstag. Miriam Riva habe zwar früher für den Mossad gearbeitet, sie sei aber nur als Buchhalterin und nicht als Geheimdienstagentin tätig gewesen.

Nemmouche wird vorgeworfen, am 24. Mai 2014 in der Eingangshalle des Museums im Zentrum der belgischen Hauptstadt vier Menschen getötet zu haben: Neben dem israelischen Ehepaar fielen eine französische Freiwillige und ein belgischer Museumsangestellter dem Anschlag zum Opfer. Nemmouche muss sich seit dem 10. Januar vor Gericht verantworten. Mitangeklagt ist der Franzose Nacer Bendrer. Er soll die Tatwaffen beschafft haben.

Nemmouche steht auch in Frankreich unter Anklage. Er soll vor der Attacke in Brüssel an der Seite islamistischer Extremisten in Syrien gekämpft haben. Ende 2017 wurde er im Fall der Geiselnahme von vier französischen Journalisten in Syrien angeklagt. Drei der Journalisten gaben an, Nemmouche als Gefängniswächter und Folterer der Jihadistenmiliz „Islamischer Staat“ identifiziert zu haben.