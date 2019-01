Mord-Anklage für Alkolenker: Geschworene sahen nur Körperverletzung

Klagenfurt (APA) - Ein 56-jähriger, in Kärnten wohnhafter Ungar ist am Dienstag am Landesgericht Klagenfurt von einem Schwurgericht wegen fahrlässiger bzw. schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen und zu 27 Monaten Haft verurteilt worden. Die Geschworenen folgten damit nicht der Staatsanwaltschaft, die den schweren Geisterfahrer-Unfall als versuchten Mord klassifiziert hatte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.