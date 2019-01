EVP-Spitzenkandidat: Kommissionspräsident „Regierungschef Europas“

Wien (APA) - Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP) bei der im Mai anstehenden Europawahl, Manfred Weber (CSU), sieht den Kommissionspräsidenten als „Regierungschef Europas“ und nicht als „Sekretär des Europäischen Rates“ an. „Er ist aus meiner Sicht der gewählte Exekutivvertreter, quasi der Regierungschef Europas“, sagte er im gemeinsamen Interview mit den großen Bundesländerzeitungen und der „Presse“ (Mittwochsausgabe).

„Zum ersten Mal in der Geschichte der Europäischen Union besteht die Chance, dass ein gewählter Abgeordneter anschließend Kommissionschef wird“, strich er die Besonderheit der kommenden Europawahl hervor. Er wolle, dass sein Mandat auf einer Mehrheit der Abgeordneten im Europäischen Parlament gründe, sagte Weber. Auf die Frage, ob er einen Plan B habe, sollte er nicht Kommissionspräsident werden, antwortete er: „Mit diesem Szenario beschäftige ich mich nicht.“

Dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht für dieses Amt habe, scheint für ihn selbstverständlich. „Wer will ernsthaft infrage stellen, dass nach der Wahl die größte Fraktion das Vorschlagsrecht hat?“, fragte er rhetorisch und kritisierte die Liberalen unter Verweis auf die NEOS in Österreich und Staatspräsident Emmanuel Macron in Frankreich dafür, vor der Wahl den möglichen Kommissionspräsidenten nicht bekanntzugeben - „da muss ich schon ganz fundamental deren Demokratieverständnis hinterfragen“, sagte Weber.

In Bezug auf den stockenden Ausbau der EU-Grenzschutzagentur Frontex sagte er, dass es die Aufgabe eines Kommissionspräsidenten sei, die Koordinierung „besser in die Hand zu nehmen“. Dazu gehöre, „auch einmal bei den Innenministern aufzutauchen und zu sagen: ‚Kollegen, bei den Chefs haben wir Folgendes beschlossen. Warum wird das so nicht umgesetzt?‘“

Die von den Innenministern beschlossene Aufstockung bis 2025 sei für ihn „so nicht akzeptabel“. Er halte das Ziel der Staats- und Regierungschefs mit 2020 für „richtig“. EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker habe einen ambitionierten Frontex-Vorschlag ausgearbeitet, so Weber. Aber die Institutionen hätten dies mit „zu wenig Schwung“ betrieben.

Die Zusammenarbeit ÖVP, der Schwesterpartei der CSU, mit dem Koalitionspartner FPÖ in der Bundesregierung wollte Weber im Interview zuerst nicht kommentieren. „Die Regierungsarbeit, die hier in Österreich gemacht wird, ist eine, die Europa gestalten will“, sagte er und lobte die österreichische Ratspräsidentschaft erneut.

„Ich kämpfe für eine Koalition der klar proeuropäischen Kräfte“, erklärte Weber. Die FPÖ sitze in der Fraktion „neben Le Pen“ (französische Rechtspopulistin, deren Partei Rassemblement National, RN, früher: Front National, der EU kritisch gegenübersteht, Anm.), räumte er ein. „Deshalb muss sich die FPÖ selbst reflektieren, wo sie hingehört.“

Er erlebe „verschiedene Gesichter der FPÖ“, berichtete Weber. „Ich erlebe die Minister, die im letzten halben Jahr Gesetzesarbeit erledigt, ganz normal Europa weiterentwickelt haben. Und dann erlebe ich Gesichter, die Europa verächtlich machen.“ Seiner Erfahrung nach sei „der Kern der Rechtspopulisten und auch der Rechtsradikalen, wenn Sie die AfD ansprechen, nicht zum Kompromiss auf europäischer Ebene in der Lage ist“, sagte er.

Artikel 7 sieht Weber als „schwache Methode“ an, die Rechtsstaatlichkeit einzufordern, „weil er am Schluss die Einstimmigkeit voraussetzt. Er sprach sich daher für die Einführung eines unabhängigen Rechtsstaatsmechanismus in Europa aus, „der auch Sanktionen bei den Fördermitteln einschließt“. Wer die Regeln dafür festlege, werde gerade diskutiert, so der EVP-Spitzenkandidat. Es könne „keine Aufgabe von Parteipolitikern“ sein, dies zu bewerten, meinte er. „Die finale Entscheidung sollte immer in der Hand von unabhängigen Richtern sein“, sagte Weber.

Er verteidigte erneut den Umstand, dass die Fidesz-Partei des national-konservativen ungarischen Regierungschefs Viktor Orban noch Mitglied der EVP-Fraktion im EU-Parlament ist. ÖVP-Spitzenkandidat Othmar Karas hatte es als Fehler bezeichnet, Fidesz nicht aus der EVP ausgeschlossen zu haben. „Othmar Karas ist genauso besorgt wie ich über manche Entwicklungen“, so Weber. Vor allem bewegten das NGO-Gesetz und die Central European University, erklärte er. „Wir haben da zu viele Spaltungen zwischen Visegrad, auch Rumänien, und dem sogenannten alten westlichen Europa. Deswegen muss ein Kommissionspräsident im Dialog bleiben“, so Weber.

Auf die Frage, welchem Kandidaten auf der ÖVP-Liste er seine Vorzugsstimme geben würde - Karas oder Karoline Edtstadler -, wäre er in Österreich wahlberechtigt, antwortete er: „Wenn ich in Österreich wahlberechtigt wäre, dann würde ich hoffentlich selbst auf der Liste stehen.“