Maas trifft US-Außenminister Pompeo in Washington

Washington/Berlin (APA/AFP) - Der deutsche Außenminister Heiko Maas (SPD) fliegt am Mittwoch in die USA. Auf seiner ersten Station in der Hauptstadt Washington will Maas mit US-Außenminister Mike Pompeo sprechen. Dabei soll es unter anderem um die Zukunft des INF-Abrüstungsvertrags gehen sowie um die Lage im Kriegsland Syrien.

Anschließend reist Maas weiter zu den Vereinten Nationen in New York. Dort will er bis Freitag Gespräche mit UNO-Vertretern und anderen Außenministern führen. Außerdem nimmt er an einer Debatte im UNO-Sicherheitsrat teil, dem Deutschland seit Jahresbeginn wieder für zwei Jahre angehört.

