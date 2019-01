New York (APA) - Die US-Börsen haben am Montag tiefrot geschlossen. Sorgen hinsichtlich der Entwicklung der globalen Konjunktur drückten massiv auf die Wall Street, nachdem in den USA am Montag feiertagsbedingt keine Aktien gehandelt worden waren.

Der Dow Jones Industrial Index gab um 301,87 Punkte oder 1,22 Prozent auf 24.404,48 Einheiten ab. Der S&P-500 Index reduzierte sich um 37,81 Punkte oder 1,42 Prozent auf 2.632,90 Zähler zu. Der Nasdaq Composite Index rutschte um 136,87 Einheiten oder 1,91 Prozent auf 7.020,36 Zähler tiefer.

Die chinesische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr wie erwartet um vergleichsweise magere 6,6 Prozent gewachsen. Dies war die schwächste Zuwachsrate für die weltweit zweitgrößte Volkswirtschaft seit beachtlichen 28 Jahren. Zudem hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognose für die weltweite Wirtschaftsleistung im Jahr 2019 angesichts ungelöster Handelskonflikte und eines drohenden Brexit-Schocks erneut gesenkt.

„Der Risikoappetit ist momentan sehr gering“, formulierte ein Experte. Zudem zollte die Wall Street ihrer mehrwöchigen Erholungsrally nach dem schwachen Vorjahr Tribut. Am Freitag hatte der Dow noch um fast eineinhalb Prozent zugelegt und damit die vierte Woche in Folge unter dem Strich positiv beendet.

Bei den Einzelwerten an der Börse gab es ein paar Impulse aus der Berichtssaison. 2018 konnte der Pharmazieriese Johnson & Johnson seinen Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um knapp 7 Prozent auf 81,6 Mrd. US-Dollar steigern. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis je Aktie stieg auf Jahressicht um 12 Prozent auf 8,18 Dollar. An der Börse gab es dennoch ein Minus von 1,5 Prozent.

Der Umsatz des Versicherers The Travelers im vierten Quartal übertraf die höchste Analystenschätzung. Zudem warf auch das Kerngeschäft mehr ab als erwartet. Im abgelaufenen Jahr stand unter dem Strich ein Gewinn von 2,5 Mrd. US-Dollar und damit um 23 Prozent mehr als im Jahr davor. An der Börse fielen die Papiere in einem negativen Umfeld um 1,3 Prozent.

Der US-Hedgefonds Elliott drängt die Online-Handelsplattform Ebay zur Überprüfung ihres Portfolios. Um den Wert zu steigern müsse Ebay einen Fünf-Punkte-Plan annehmen, der unter anderem dazu rät, sich von den profitablen Unternehmen StubHub und Ebay Classifieds Group zu trennen. Ebay-Aktien lagen an der Börse deutlich beflügelt mit plus 6,1 Prozent an der Spitze der S&P-500 Kurstafel.

Abgestraft hingegen wurden die Papiere des Werkzeugspezialisten Stanley Black&Decker. Trotz eines um acht Prozent höheren Umsatzes im Gesamtjahr 2018 verlor die Aktie 15,5 Prozent an Wert.

Ebenfalls nach Viertquartalszahlen verlor der Ölförderserviceanbieter Halliburton. Im Vergleich zum Drittquartal stand ein leichter Umsatzrückgang auf insgesamt 5,9 Mrd. Dollar zu Buche (minus 4 Prozent). An der Börse verlor die Aktie 3,1 Prozent.

