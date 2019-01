Berauschend: Klangforum Wien lädt ein letztes Mal zum „Symposium“

Wien (APA) - „Ein Rausch für alle Sinne“, begeisterte sich der „Kurier“, „süffig und sexy“, befand „Der Standard“, und die „Süddeutsche Zeitung“ wähnte sich „in den Armen der Götter“. Was im September 2001 Publikum und Kritik begeisterte, lässt sich Freitag und Samstag sowie Ende Februar zum letzten Mal in Wien erleben: In der Halle E des Museumsquartiers gastiert „Symposion. Ein Rausch in acht Abteilungen“.

Geboten werden in dieser nach Konzept und Buch von Sven Hartberger realisierten netzzeit-Produktion acht Konzerte des Klangforum Wien, die auf Futons oder Pölstern genossen werden können. In den Pausen des siebenstündigen Konzertmarathons, der Neue Musik und die Sitten der alten Griechen miteinander verbindet und passender Weise mit Gustav Mahlers „Trinklied vom Jammer der Erde“ beginnt, wird an langen Tafeln ein sechsgängiges Gastmahl samt 14 ausgewählter Weine serviert. Kein Wunder, dass der „Falter“ meinte: „Anders möchte man Neue Musik eigentlich nicht mehr hören.“

