Rodeln: Titelverteidiger Kindl muss bei Winterberg-WM in die Quali

Winterberg (APA) - Der Titelverteidiger muss in die Qualifikation. Während Weltmeister in anderen Sportarten bei der Titelverteidigung ein automatisches Antrittsrecht haben, muss sich Wolfgang Kindl bei den Weltmeisterschaften der Kunstbahnrodler in Winterberg erst den Startplatz für das Einzelrennen sichern. Verantwortlich dafür ist das Reglement und eine Pechserie des Tirolers an den drei vergangenen Weltcuporten.

„Die Gesetzten-Gruppe wird aus den Ergebnissen der letzten drei Weltcup-Rennen gebildet“, sagte Kindl der APA - Austria Presse Agentur. Und da hatte er Pech. Zunächst war er in Lake Placid Mitte Dezember wegen einer zu schweren Rodel disqualifiziert worden, verpasste dadurch dort auch den Sprint. In Königssee war er in Lauf eins vor der Kehrpause auf Rang elf gefahren, das Rennen wurde dann abgebrochen und so gewertet. In Sigulda reichte es schließlich nur zu Rang zehn.

„Bei der WM ist das jetzt doppelt bitter“, meinte Kindl. Zwar geht er von einer für ihn am Donnerstag lockeren Qualifikation aus, doch die besten Startplätze in Lauf eins sind für Sonntag schon an die Gesetzten vergeben. „Es kommt dann auf die Bedingungen an. Wenn die passen, kann ich im zweiten Lauf angreifen.“ Kindl hatte auf den ersten drei Saison-Stationen drei Siege gefeiert, die im Weltcup Nationencup genannte Qualifikation bleibt ihm aber auch nicht nächste Woche in Altenberg nicht erspart.

Trotz allem geht der Tiroler zuversichtlich in das WM-Abenteuer, besonders im Sprint am Freitag rechnet er sich etwas aus. „Da kann ich im unteren Teil mit meinem Speed, meiner Schnelligkeit viel herausholen.“ Der Start sei zwar in Winterberg nicht so wichtig, aber da es nach einer steilen Startrampe vorläufig eher flach weiter gehe, wirke sich ein schwächerer Start schon aus. Und seine zu Saisonbeginn stärkere Handverletzung sei zwar kein großes Thema mehr, aber doch noch nicht ganz verheilt.

Die Blessur habe Kindl schon in der Saisonvorbereitung behindert. „Dadurch wurde ich im Athletik-Training zurückgeworfen. Diesen Rückstand zieht man mit“, erläuterte der 30-Jährige. „Ich bin am Start nicht da, wo ich gerne sein würde.“ Dennoch als aktuell Zweiter mitten im Kampf um den Gesamt-Weltcup zu sein, sei aber ein gutes Zeichen. Nach den Weltmeisterschaften dürfte es um den Gesamtsieg mit sieben, acht Anwärtern noch sehr spannend werden. „So ausgeglichen war es noch nie.“

Bei Großereignissen bringt es Kindl meist gut hin. So hat er auf WM-Ebene neben den zwei Goldenen auch schon zweimal Bronze geholt, bei Europameisterschaften fehlt ihm neben drei Silbernen und einer Bronzenen nur ein Titel. „Speziell bei WM und EM hat es bei mir einige Male geklappt“, meinte der Junioren-Weltmeister 2008. „Das ist das Ereignis, auf das man das ganze Jahr hintrainiert.“ Diesmal ist sei es nicht anders. „Eine Medaille ist das Ziel, auch wenn es auf einer deutschen Bahn schwieriger ist.“

Bei einem Großereignis wusste auch David Gleirscher schon einmal zu überzeugen, wurde er doch in Pyeongchang im Februar 2018 Olympiasieger. Dabei hatte der 24-Jährige davor keinen einzigen Weltcup-Podestplatz geholt. Dieser „Makel“ ist mittlerweile ausgemerzt, im Calgary im Dezember und zuletzt in Sigulda war er Dritter. „Ja, das war ein Ziel. Das habe ich nun schon erreicht“, bestätigte Gleirscher im APA-Gespräch.

Als Olympiasieger waren vor der Saison alle Augen auf ihn gerichtet, das kann Druck erzeugen. „In gewisser Weise zeigt sich von außen ein Druck, die Erwartungshaltung der anderen ist da“, erinnerte sich der Tiroler. „Aber ich habe es recht gut geschafft, mir nicht zu viel Druck zu machen und vom Trubel von Olympia das Selbstvertrauen mitzunehmen.“ Er versuche generell, bei sich zu bleiben. „Das ist auch mein Ziel für die WM, sich nicht verrückt machen lassen.“

Chancen rechnet er sich im Sprint und im Einzel aus. „Ich bin im letzten Jahr da Vierter geworden. Die Bahn zählt nicht zu meinen Lieblingsbahnen, aber ich fühle mich jetzt schon sehr wohl darauf.“ Letztlich sieht Gleirscher auch die Staffel chancenreich. „Wir sind als gesamte Mannschaft gut drauf.“ Als Siebenter nur 57 Punkte hinter der Spitze ist auch er im Gesamt-Weltcup noch dabei, doch auch hier macht er sich keinen besonderen Druck. „Wenn ich gesamt in die Top Sechs komme, wäre ich zufrieden.“