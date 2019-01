US-Soldat in Afghanistan getötet

Kabul (APA/dpa) - In Afghanistan ist ein US-Soldat getötet worden. Die Todesursache sei „kleinkalibriges feindliches Feuer“ gewesen, teilte die NATO-Mission „Resolute Support“ in Kabul am späten Dienstagabend (Ortszeit) mit. Weitere Details wurden aus Rücksicht auf die Familienangehörigen zunächst nicht mitgeteilt. Der Vorfall werde weiter untersucht, heißt es.

Seit Beginn des Jahres sind somit zwei US-Soldaten in Afghanistan ums Leben gekommen. US-Präsident Donald Trump hatte nach Jahren des Truppenabzugs das US-Kontingent in Afghanistan zunächst von etwa 8.400 auf rund 14.000 Soldaten aufgestockt. Allerdings überlegt er laut US-Vizepräsident Mike Pence aktuell wieder eine Reduzierung.

Gleichzeitig treibt der US-Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, eine politische Lösung des Konflikts mit den aufständischen, radikalislamischen Taliban voran. Seit Juli fanden mehrere Gesprächsrunden zwischen US-Vertretern und hochrangigen Taliban statt. Aktuell geht laut Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid die jüngste Gesprächsrunde im Golfemirat Katar in den dritten Tag.