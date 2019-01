Merck KGaa und Tencent wollen Gesundheitsdienste für China entwickeln

Darmstadt/Shenzhen (APA/Reuters) - Der deutsche Pharmakonzern Merck will mit dem chinesischen Internet-Riesen Tencent bei der Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) zur Entwicklung digitaler Gesundheitsdienste in China zusammenarbeiten. Dazu unterzeichneten die beiden Unternehmen am Mittwoch eine strategische Vereinbarung.

Im Fokus der Zusammenarbeit stünden alle Therapiebereiche, in denen die Healthcare-Sparte von Merck in China tätig ist, zum Beispiel Allergien. „Wir wollen zukunftsweisende Internetplattformen und künstliche Intelligenz, Big Data sowie Cloud-Computing-Fähigkeiten nutzen, um gemeinsam mit Partnern die Gesundheitsversorgung in China für alle Patienten einfacher und effizienter zu gestalten“, erläuterte Tencent-Medical-Manager Zhang Meng.

