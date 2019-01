Hotelmitarbeiter ging im Pinzgau mit Messer auf Kollegen los

Zell am See (APA) - In einem Hotel in Zell am See ist in der Nacht auf Dienstag ein 24-jähriger Mitarbeiter mit einem Butterflymesser auf einen Arbeitskollegen (30) losgegangen. Die Männer waren zuvor wegen Geldschulden in Streit geraten. Als Dritte eingreifen wollten, flüchtete der Angreifer durch ein Fenster ins Freie. Der Wiener kam aber kurz darauf zurück, um einen der Zeugen der Auseinandersetzung zu bedrohen.

Der zuvor attackierte 30-Jährige - ein Mann aus dem Pinzgau - kam dem Zeugen zu Hilfe und riss den 24-jährigen von ihm weg. Dabei stürzte der Wiener rückwärts gegen eine Tischkante und erlitt eine Platzwunde am Hinterkopf. Er wurde über Nacht im Krankenhaus Zell am See stationär aufgenommen und nach seiner Entlassung festgenommen und in die Justizanstalt Puch gebracht. Der 24-Jährige wird wegen versuchter absichtlicher schwerer Körperverletzung angezeigt. Außerdem wurde er mit einem Waffenverbot belegt.