Alec Baldwin erneut wegen Parkplatz-Streits vor Gericht

New York (APA/dpa) - US-Schauspieler Alec Baldwin („Blue Jasmine“) muss wegen eines Parkplatz-Streits in New York erneut vor Gericht erscheinen. Bei dem Gerichtstermin am Mittwoch (Ortszeit) sollte es um einen Vorfall von Anfang November gehen: Baldwin soll damals einen 49 Jahre alten Mann geschlagen haben, weil dieser ihm einen Parkplatz weggeschnappt hatte.

Der 60-jährige Schauspieler ist demnach wegen versuchten Angriffs und Belästigung angeklagt. Sein Gegenüber hatte nach dem Vorfall über Schmerzen im Kiefer geklagt. Baldwin bestreitet die Prügel, gab laut Berichten aber zu, den Mann geschubst zu haben. Die Anwälte des Schauspielers wollen dies mit Videoaufzeichnungen belegen.