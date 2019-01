Börse Tokio schließt mit Abschlägen

Tokio (APA) - Die Tokioter Börse hat den Handel am Mittwoch mit Abschlägen beendet. Der Nikkei-225 Index schloss mit minus 29,19 Punkten oder 0,14 Prozent bei 20.593,72 Zählern. Der Topix Index verlor um 9,40 Punkte oder 0,60 Prozent auf 1.547,03 Einheiten. 459 Kursgewinnern standen 1.573 -verlierer gegenüber. Unverändert notierten 72 Titel.

Damit folgte der japanische Markt der schwachen Wall Street in die Verlustzone. Getrübt wurde die Stimmung an den US-Börsen von der Nachricht, dass die USA laut Medienberichten ein Angebot Chinas für vorbereitende Handelsgespräche abgelehnt haben. Damit erhielten die jüngsten Hoffnungen auf eine baldige Übereinkunft zwischen den bei den Staaten einen Dämpfer.

In der japanischen Exportwirtschaft werden die ersten Folgen des Handelskonflikts bereits sichtbar, denn schwache Geschäfts in China belasteten die Ausfuhren in das benachbarte Riesenreich stärker als erwartet. China ist Japans größter Handelspartner.

Der Wert der Exporte sank im Vergleich zum Vorjahresmonat um 3,8 Prozent, teilte das Finanzministerium am Mittwoch auf Basis vorläufiger Daten mit. Es war der stärkste Rückgang der Exporte seit Oktober 2016.

Daneben rückte auch die japanische Zentralbank in den Fokus der Anleger. Angesichts der weiter niedrigen Inflation hält die Bank of Japan an ihrer extrem lockeren Geldpolitik fest und senkte zugleich ihre Inflationsprognose für die Fiskaljahre bis März 2021.

Unter den größten Kursverlierern waren dagegen Subaru mit minus 3,44 Prozent zu finden. Der Autobauer musste seine Produktion in Japan wegen eines defekten Bauteils stoppen, berichtete der Finanznachrichtensender CNBC. An die Spitze des Nikkei-225 zogen dagegen Softbank mit plus 2,41 Prozent.

Außerhalb des Nikkei Index sprangen Japan Display um rund 19 Prozent nach oben. Berichten zufolge könnte der angeschlagene Smartphone-Zulieferer Hilfe von dem taiwanesischen Konkurrenten TPK sowie von der chinesischen Silk Road Fund erhalten. Die beiden Unternehmen erwägen einen Einstieg in das Unternehmen, hieß es aus dem Handel.

