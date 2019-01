Europas Leitbörsen starten erneut im Minus

Frankfurt am Main (APA) - Zur Wochenmitte sind die Leitbörsen Europas erneut im Minus in den Handel gestartet. Damit geht es bereits den dritten Tag in Folge bergab. Der Euro-Stoxx-50 stand am Mittwoch gegen 9.30 Uhr mit minus 0,33 Prozent oder 10,33 Punkte bei 3.102,47 Einheiten.

Der DAX in Frankfurt verlor 0,45 Prozent oder 50,23 Zähler auf 11.039,88 Punkte. In London zeigte sich der FT-SE-100 mit minus 0,44 Prozent oder 30,23 Einheiten auf 6.871,16 Punkte.

Nach den Konjunktursorgen der vergangenen beiden Tage erhielt nun auch die Hoffnung auf eine baldige Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA einen Dämpfer. Medienberichten zufolge haben die USA am gestrigen Dienstag ein Angebot Chinas für vorbereitende Handelsgespräche abgelehnt. Die Nachricht bremste am Dienstag die Wall Street aus und sorgte auch an Asiens Handelsplätzen überwiegend für Kursverluste.

In der Früh rückten Stimmungsindikatoren aus Frankreich in den Blick. Zum Jahresstart hat sich die Stimmung in den französischen Unternehmen nicht verändert. Das Geschäftsklima habe stabil 102 Punkte betragen. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Anstieg auf 103 Zähler gerechnet. Im längeren Vergleich bewegt sich die Unternehmensstimmung auf erhöhtem Niveau, sie hat sich in den vergangenen Monaten aber tendenziell eingetrübt.

Im weiteren Tagesverlauf stehen noch Verbrauchervertrauensdaten aus der Eurozone auf der Agenda. In den USA wird zudem der Richmond-Fed-Index , ein regionaler Stimmungsindikator für das verarbeitende Gewerbe, veröffentlicht. Im Euro-Stoxx-50 zeigten sich unter anderem Autowerte schwach. Daimler verloren 1,03 Prozent VW gaben 1,36 Prozent ab und BMW fielen um 1,16 Prozent.

Ans Ende des Leitindex rutschten ASML mit minus 2,53 Prozent ab. Der Chipausrüster enttäuschte die Anleger mit seiner jüngsten Umsatzprognose. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet ASML einen deutlichen Umsatzrückgang auf rund 2,1 Mrd. Euro - nach 3,1 Mrd. im vierten Quartal. Dabei bekommt das Unternehmen nicht nur eine sich abkühlende Nachfrage zu spüren, auch ein Feuer bei einem Zulieferer belastet die Umsätze. Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet.

Nach Veröffentlichung von Zahlen gewannen dagegen die Papiere des niederländisch-belgischen Supermarktbetreibers Ahold Delhaize 2,18 Prozent. Der Konzern konnte seinen Umsatz im Schlussquartal 2018 um rund drei Prozent steigern. Zudem stellte das Unternehmen für das Gesamtjahr 2018 einen Gewinn am oberen Ende der Zielspanne in Aussicht, hieß es aus dem Handel.

