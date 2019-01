Slowakischer Ex-Geheimdienster in Mali entführt

Bamako/Bratislava (APA/AFP/TASR) - Der frühere slowakische Geheimdienstler Lubos Kosik, der in die Entführung des Sohnes des früheren Präsidenten Michal Kovac verwickelt sein soll, wurde offenbar in Mali gekidnappt. Kosik war 2016 in das westafrikanische Land geflüchtet, nachdem er in der Slowakei wegen Scheckfälschung zu 14 Jahren Haft verurteilt worden war.

Der Auslieferungsantrag seiner Heimat wurde im November 2018 abgewiesen, seitdem lebte Kosik frei in der Hauptstadt Bamako. Nach Angaben seines Anwalts Youssouf Keita hat die Entführung des Slowaken durch bewaffnete Männer aus seiner Wohnung bereits am Dienstag vergangener Woche stattgefunden. Michel Desert, der nach eigenen Angaben einem Unterstützungskomitee für Kosik angehört, sagte der Nachrichtenagentur AFP: „Wir fragen uns, ob das nicht eine von der Slowakei bestellte Aktion war.“

Der frühere Geheimdienstoffizier Kosik hatte sich bereits seit längerem als Zeuge in dem nie aufgeklärten Fall um die Entführung des Sohnes des slowakischen Präsidenten Michal Kovac im Jahr 1995 angeboten. In einem Interview mit der Tageszeitung „Sme“ sagte er im Dezember 2017, er könne die Verwicklung des damaligen Geheimdienstchefs Ivan Lexa in den Fall bestätigen. Slowakische Medien vermuten auch die persönliche Involvierung Kosiks in den Fall.

Der dreimalige slowakische Premier Vladimir Meciar hatte die Slowakei ab der Wende bis 1998 im autoritären Stil regiert und sein Land international isoliert. Ein Machtkampf zwischen Meciar und einem seiner heftigsten Kritiker, Präsident Kovac, führte 1995 zur Entführung des Präsidentensohnes Michal Kovac Jr. nach Österreich, wo er wegen eines internationalen Haftbefehls in einem Betrugsfall in Gewahrsam genommen wurde. Damit sollte Staatsoberhaupt Kovac zum Rücktritt bewegt werden. Der Fall wurde später aus Mangel an Beweisen eingestellt. Als Hintergrund der Verschleppung wurde von Anfang an der slowakische Geheimdienst SIS unter dem Meciar-Getreuen Lexa vermutet.

Ermittlungen wurden zwar eingeleitet, nach Auslaufen der Amtszeit von Kovac hat aber Meciar als Interimspräsident Amnestien verhängt. Diese wurden 2017 aufgehoben, ein Gericht in Bratislava nahm daraufhin erneut Untersuchungen auf. Ermittlungen gegen Ex-Regierungschef Meciar wegen Amtsmissbrauchs wurden allerdings noch im selben Jahr wegen Verjährung eingestellt.