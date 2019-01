Kombination: Triple-Sieger Seidl lässt Trondheim-Weltcup aus

Wien (APA) - Der Salzburger Mario Seidl lässt den Weltcup der Nordischen Kombination kommendes Wochenende in Trondheim aus. Der Sieger des Triples von Chaux-Neuve ist gesundheitlich leicht angeschlagen und will im Hinblick auf die weitere Saison mit der Heim-WM nichts riskieren.

An seiner Stelle erhält laut ÖSV-Angaben in Trondheim Philipp Orter einen Startplatz. Vor ihrer Weiterreise nach Norwegen hat die österreichische Mannschaft um den in Frankreich zweimal siegreichen Franz-Josef Rehrl auf den WM-Loipen in Seefeld trainiert.