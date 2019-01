Fußball: Suche nach verschollenem Profi Sala wieder aufgenommen

St. Peter Port/Guernsey (APA/dpa) - Die Suche nach dem bei einem Flug über dem Ärmelkanal verschollenen Fußball-Profi Emiliano Sala ist am Mittwoch wieder aufgenommen worden. Das teilte die Polizei auf der britischen Kanalinsel Guernsey in der Früh mit.

Zwei Flugzeuge suchten ein Gebiet ab, in dem aufgrund der Gezeiten und des Wetters am wahrscheinlichsten mit einem Fund zu rechnen sei, hieß es in einer Mitteilung im Kurznachrichtendienst Twitter. Auch die Küste der Insel Alderney und weitere Inseln und Felsen stünden im Fokus der Suche nach dem Argentinier.

Die einmotorige Propellermaschine, mit der der 28-jährige Sala vom französischen Nantes ins walisische Cardiff unterwegs war, war am Montagabend von den Radarschirmen verschwunden. Sala selbst hatte noch am Abend in einer Sprachnachricht Sorge geäußert, das Flugzeug könne verunglücken. Er war nach einem Millionentransfer auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City.