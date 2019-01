Internationale Pressestimmen zum Brexit

London (APA/dpa) - Internationale Zeitungen beschäftigen sich am Mittwoch mit der verfahrenen Lage beim Brexit:

„The Times“ (London):

„Es gibt viele Gründe für Vorsicht bei einem zweiten Brexit-Referendum. Zweifellos würde es sich als entzweiend erweisen und die Unsicherheit um etliche Monate verlängern. Zudem ist nicht klar, wie die Fragestellung lauten sollte. Dennoch sieht es immer mehr danach aus, dass ein zweites Referendum der einzige Ausweg aus der verfahrenen Lage im Parlament ist. (...) (Premierministerin) Theresa Mays beste Option, die Kontrolle zurückzuerlangen, könnte darin bestehen, selbst für ein Referendum einzutreten. Wer weiß? Die Drohung mit einer zweiten Abstimmung könnte genügen, um ihre Partei zur Unterstützung ihres Deals mit der EU zu bewegen und damit ihr politisches Überleben zu ermöglichen. Doch dafür müsste die Premierministerin mehr Kühnheit, Flexibilität und Fantasie aufbringen als bisher.“

„El Pais“ (Madrid):

„Die Hauptverantwortlichen für die Katastrophe, die sich zu einem genauen Datum und einer genauen Uhrzeit anbahnt - am 29. März um 12 Uhr nachts - sind zwei Personen, und zwar in dieser Reihenfolge: die britische Premierministerin Theresa May (...) und in einem geringeren Maße (...) Labour-Chef Jeremy Corbyn. (...)

Weder die Regierung in London noch die Opposition haben das Recht, die Europäer, einschließlich der Briten, einer derartigen Folter zu unterwerfen, die das Fehlen einer Vereinbarung in den nächsten neun Wochen bedeuten würde. May will nicht nachgeben, weil sie die Gefahr eines harten Ausstiegs braucht (...). Corbyn, der in seinen linken Instinkten (...) verankert ist, will weder ein zweites Referendum, noch will er den von May in Brüssel ausgehandelten Brexit unterstützen. Er will nur May aus dem Amt drängen und bei Neuwahlen ihren Platz einnehmen.“

„Politiken“ (Kopenhagen):

„Das absolute Chaos auf der Regierungsbank sollte eine historische Chance für die Oppositionspartei und deren Chef Jeremy Corbyn sein. Er hat die nicht weniger verpflichtende Verantwortung zu zeigen, dass Großbritannien andere Möglichkeiten als Mays Plan A und den identischen Plan B hat. Aber Corbyns Krise ist genauso abgrundtief wie die Mays. Und der Labour-Chef lässt in noch höherem Maß persönliche, politische Glaubwürdigkeit vermissen. Sowohl May als auch Corbyn stellen die Partei und die Macht höher als die Zukunft des Landes. Corbyn will am liebsten eine Neuwahl, von der er glaubt, er könne sie gewinnen, ohne eine klare Alternative zu Mays Politik vorzulegen. Das werden die britischen Wähler wohl kaum als glaubwürdig betrachten.“

„Pravda“ (Bratislava):

„Die britische Konservative Partei setzt alles nur mehr auf ihr eigenes Überleben. Wenn Theresa May sagt, ein neuerliches Referendum würde den sozialen Zusammenhalt Großbritanniens bedrohen, meint sie damit eher, dass eine Spaltung ihrer Partei droht. Diese befürchtet sie aber auch für den Fall eines Brexit-Aufschubs oder eines Antrags auf Verlängerung der Übergangsphase. All diese Möglichkeiten würden nämlich vom euroskeptischen Parteiflügel als Verrat am Brexit betrachtet. (...)

Die Konservativen haben mit ihren innerparteilichen Streitigkeiten ganz Großbritannien an den Rand jenes Abgrunds geführt, mit dem man einen Brexit ohne Vertrag früher verglichen hatte. Die einzige Logik, die man in ihrem gegenwärtigen Tun finden kann, ist nur mehr das Bemühen darum, dass es die Europäische Union sein möge, die Mays Plan B ablehnt und der man dann die Schuld am Sprung in diesen Abgrund des harten Brexits geben kann.“

„Trud“ (Sofia):

„Es gibt keinen Plan B für den Brexit. Dies bedeutet praktisch, dass die Unsicherheit wächst - auch das Risiko, dass es einen Brexit ohne Abkommen geben wird. Mit oder ohne Abkommen wird sich ein Austritt des Vereinigten Königreichs allerdings auf die geopolitische Stellung und Rolle der Europäischen Union auswirken. (...) Die EU wird dann nur ein ständiges Mitglied des UNO-Sicherheitsrats haben - Frankreich. Auch im Bereich der internationalen Sicherheit wird es ähnlich aussehen - erneut wird Frankreich die einzige Atommacht sein, die ein EU-Mitglied ist.

Geopolitisch gesehen sind die möglichen Entwicklungen im euro-atlantischen Raum viel bedeutender. Der mögliche Austritt Großbritanniens wird sich am stärksten auf den Sicherheitsbereich auswirken. Die Politik von (US-Präsident Donald) Trump gegenüber der EU und insbesondere gegenüber der NATO zeigte ernsthafte Risse in der transatlantischen Verbindung - dies hatte als direktes Ergebnis die Entscheidung zum Aufbau eines europäischen Sicherheitssystems.“