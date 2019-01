Internationale Pressestimmen zum neuen deutsch-französischen Pakt

Paris/Berlin (APA/dpa/AFP) - Zur Erneuerung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages von 1963 schreiben internationale Zeitungen am Mittwoch:

„Neue Zürcher Zeitung“:

„Immer wieder wird in dem Vertrag betont, dass die Kooperation der beiden Länder die weitere Entwicklung der EU fördern soll. Doch die Zeiten, in denen die Geschicke der EU in Paris und Berlin gelenkt werden, sind vorbei. Die anderen 25 Mitgliedsländer fühlen sich stark genug, um den beiden Großen nicht einfach die Zügel zu überlassen. Macron und Merkel sind innenpolitisch geschwächt. Die weitere Vertiefung der Union zulasten nationaler Souveränität wird von namhaften Teilen der Bevölkerung beider Länder nicht mehr mitgetragen - aus Gleichgültigkeit oder aus offener Ablehnung.(...)

Die Vertiefung der deutsch-französischen Freundschaft ist ein hoher Wert an sich. Kultureller Austausch ist immer schön. Bürokratische Erleichterungen des kleinen Grenzverkehrs sind gut für die dortigen Bürger. Für eine Weiterentwicklung von EU und NATO braucht es aber den neuen deutsch-französischen Freundschaftsvertrag nicht - dafür haben die Organisationen ihre eigenen Gremien, mit allen Mitgliedsländern.“

„La Montagne“ (Clermont-Ferrand):

„Emmanuel Macron und Angela Merkel sind nur die Erben einer langen Reihe von deutsch-französischen Paaren, die seit (Präsident Charles) de Gaulle und (Kanzler Konrad) Adenauer diese Freundschaft geschmiedet haben - indem sie mit einer Geschichte der Tragödien zwischen beiden Völkern brachen.

Aber Macron und Merkel befinden sich in einem besonders schwierigen Augenblick. Europa ist gebeutelt vom Brexit, den Populisten an der Macht (und) von der wirtschaftlichen Flaute in der Eurozone. (...) Beide sind geschwächt: Emmanuel Macron durch die monatelangen Proteste der ‚Gelbwesten‘, Angela Merkel durch (ihre) letzte Amtszeit. Dieser Vertrag der Wiederbelebung ist schließlich mehr denn je nötig.“

„Le Monde“ (Paris):

„All das ist falsch. Emmanuel Macron hatte in seiner Sorbonne-Rede im September 2017 angekündigt, dass er den Elysee-Vertrag ergänzen und stärken will, den General de Gaulle und Kanzler Adenauer 1963 geschlossen hatten. Der neue Vertrag von Aachen ist allerdings deutlich weniger ambitioniert als es der französische Präsident gewünscht hat. Das Schicksal Elsass-Lothringens wird nicht durch der Willen zur Entwicklung ‚grenzüberschreitender Projekte‘ bedroht, im Gegenteil (...). Auch die ‚Förderung des Erwerbs der Partnersprache‘ ist seit dem deutsch-französischen Vertrag von 1963 eine absolute Banalität.“

„Süddeutsche Zeitung“ (München):

„Nach diesem Tag, nach diesen Unterschriften von Aachen wird man Emmanuel Macron und Angela Merkel noch vieles vorwerfen können, aber eines nicht: dass sie den Ernst der Lage verkannt hätten. Der Präsident Frankreichs und die Kanzlerin Deutschlands haben der Versuchung widerstanden, die Zeremonie zur Unterzeichnung ihres Vertrages zum Anlass zu nehmen für wolkige Verkündungen. Stattdessen haben sie ein handfestes gemeinsames Gelöbnis abgelegt. Sie haben sich zur Verantwortung Frankreichs und Deutschlands bekannt für ein Europa, das bedroht von außen wie von innen in existenzieller Gefahr schwebt. So sehr um jedes Wort im Vertrag von Aachen, der nach 56 Jahren anknüpft an den Élysée-Vertrag, gerungen worden sein mag, so wenig kommt es auf jede Einzelheit an. Entscheidend wird nun sein, was Deutsche und Franzosen aus ihrer erkannten Verantwortung machen.

(...) Nur Deutschland und Frankreich können das Kraftzentrum Europas bilden; es gibt kein anderes. Im Süden wie im Osten testen regierende Populisten und Nationalisten die Einheit der Union. Bei den Europawahlen im Mai haben die EU-Feinde und Europaskeptiker die Chance, die Union an den Rand der Unregierbarkeit zu führen - und womöglich sogar darüber hinaus. Deutschen und Franzosen bleibt also keine andere Wahl, als einen verlässlichen Kern zu bilden. Die Kunst besteht darin, das zu tun, ohne die Gegner zu stärken. Der EU dient, was sie effizienter, handlungsfähiger macht. Ihr schadet, was die Furcht vor Fremdbestimmung und Ausgrenzung anheizt.“