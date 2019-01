Emirate-Flugunternehmen übernahm Welcome Air-Lizenz

Innsbruck (APA) - Das in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässige Frachtflug-und Flugleasingunternehmen Aquiline International hat die Fluglizenz der 2017 eingestellten heimischen Regionalfluggesellschaft Welcome Air erworben. Dies berichtete die „Tiroler Tageszeitung“ in ihrer Mittwochausgabe. Der Name Welcome Air sei nun Geschichte, das Unternehmen wurde in Aquiline Austria umgetauft, hieß es.

Der Sitz des Unternehmens bleibe in Innsbruck, so die „TT“. Welcome Air hatte als Unternehmen am Papier weiter bestanden, zum Vermögen zählte neben einem Flugzeug auch das europäische Luftverkehrsbetreiberzeugnis AOC. Diese Lizenz übernahm nun Aquiline International. Geplant sei, drei Frachtmaschinen über das österreichische Luftverkehrsbetreiberzeugnis AOC fliegen zu lassen.

Man sei dabei, Büros einzurichten und zehn bis 15 Leute einzustellen, erklärte Aquiline-Manager Andre Drevs. Darüber hinaus sollen auch Piloten in Innsbruck angestellt werden. „Mit drei Flugzeugen brauchen wir zehn Crews, also etwa 30 Piloten“, so Drevs laut dem Bericht. Flieger würden in Innsbruck aber nicht stationiert.