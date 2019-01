Karate: Buchinger kämpft künftig wieder in der Klasse bis 68 kg

Salzburg/Paris (APA) - Karate-Ex-Weltmeisterin Alisa Buchinger kehrt nach einer durchwachsenen Saison beim Premier-League-Auftakt am Wochenende in Paris wieder in die Klasse bis 68 Kilogramm zurück. „Ich bin top motiviert und perfekt vorbereitet - jetzt freu‘ ich mich auf mein Comeback in der alten Gewichtsklasse“, betonte die Salzburgerin, die zuletzt 18 Monate in der Kategorie bis 61 kg gekämpft hatte.

„Ich hoffe, dass ich an meine alten Leistungen anschließen kann“, ergänzte Buchinger, die es 2018 nur einmal als Zweite aufs Podest geschafft hatte. „Wir haben entschieden, wieder eine Klasse höher zu starten. So muss Alisa nicht mehr abkochen, findet so hoffentlich zu ihrer gewohnten soliden Stärke zurück“, erklärte ihr Trainer Manfred Eppenschwandtner.

Buchinger freut sich auch über die neue Wettkampfdauer. „Ich wollte schon immer - wie die Männer - drei anstelle von zwei Minuten kämpfen. Ich glaube, das kommt mir dank meiner Ausdauer auch zugute. Ich hoffe, ich komme mit einer Medaille aus Paris zurück“, sagte die 26-Jährige.