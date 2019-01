IRIS-Projekt soll Hochwasserschutz und Ökologie zusammenführen

Wien (APA) - Das Umweltministerium hat im Rahmen des EU-Programms LIFE den Zuschlag für ein mit zehn Millionen Euro gefördertes Umwelt-Projekt erhalten. Das berichtete das Ressort am Mittwoch. Ziel ist die Zusammenführung und Abstimmung von Planungen und Maßnahmen in den Bereichen Gewässerökologie, Umweltschutz und Hochwasserschutz.

Integratives Flussraummanagement stelle eine große Herausforderung dar, betonte Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP). Es gelte einerseits Schutz vor zukünftigen Hochwässern bestmöglich zu gewährleisten und andererseits die ökologischen Funktionen der Gewässer zu erhalten und zu verbessern. Mit dem auf neun Jahre angelegten IRIS-Projekt (Integrated River Solutions in Austria) werde man die „bestmöglichen Lösungen für unsere Gewässer finden“.

An sieben österreichischen Flüssen werden auf einer Gesamtlänge von knapp 600 Kilometern integrierte Planungsprozesse, sogenannte Gewässerentwicklungs- und Risikomanagementkonzepte („GE-RM“), durchgeführt. Anstelle unzähliger, sich teilweise auch widersprechender Einzelprojekten an Gewässern soll so eine koordinierte, räumlich übergeordnete Maßnahmenplanung gefördert und Synergien genutzt werden. Die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit ist dabei fixer Bestandteil, hieß es in einer Aussendung. Am Ende werden im Rahmen konkrete Maßnahmen umgesetzt „und damit EU-Vorgaben zur verpflichtenden Verbesserungen in den betroffenen Gewässern erreicht“.

LIFE ist ein EU-Förderprogramm, das ausschließlich Umwelt- und Naturschutzvorhaben finanziell unterstützt. Seit dem Start des Programms durch die Kommission im Jahr 1992 sind in Österreich insgesamt 110 Projekte finanziert worden. Insgesamt wurden 305 Millionen Euro in diese investiert, von denen 133 Millionen die EU beitrug. Für IRIS stehen 16,5 Millionen Euro zur Verfügung, 6,5 Millionen davon finanziert Österreich.