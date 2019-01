Wien (APA) - Einige der österreichischen Top-Leichtathleten wie Ivona Dadic und Andreas Vojta starten am Samstag beim Indoor Track&Field Vienna im Dusika-Stadion in die Hallen-Wettkampfsaison. Hürdensprinterin Beate Schrott musste ihren Saisoneinstieg wegen einer Hüftblessur hingegen verschieben.

Höhepunkte der heurigen Indoor-Bewerbe sind das Gugl-Meeting am 9.2. Februar in Linz, die Staatsmeisterschaften Mitte nächsten Monats in Wien und die EM Anfang März in Glasgow.