Tennis: Djokovic nach Nishikori-Aufgabe im Melbourne-Halbfinale

Melbourne (APA) - Der topgesetzte Serbe Novak Djokovic steht bei den Tennis-Australian-Open im Halbfinale. Der Sechsfachsieger des Turniers profitierte am Mittwoch beim Stand von 6:4,4:1 von der Aufgabe des Japaners Kei Nishikori. Der Nummer 8 des Events steckten seine vorherigen langen Partien zu sehr in den Knochen. In seinem 34. Major-Halbfinale trifft Djokovic am Freitag auf den Franzosen Lucas Pouille (28).