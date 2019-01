Langlauf: Stadlober-Comeback nach Gesundheitsproblemen verzögert

Wien/Radstadt (APA) - Langläuferin Teresa Stadlober lässt nach überstandenen Gesundheitsproblemen auch noch den Weltcup dieses Wochenende in Ulricehamn (SWE) aus. Ihre nächsten und letzten Weltcupeinsätze vor der Heim-WM wird sie laut Angaben ihres Trainervaters Alois Stadlober am 16. und 17. Februar in Cogne (ITA) bestreiten, davor stehen Anfang Februar die Staatsmeisterschaften in Eisenerz auf dem Wettkampfprogramm.

Stadlober war Anfang des Jahres bei der Tour de Ski nach fünf von sieben Etappen wegen Halsschmerzen ausgestiegen. Nach einer länger als erhofften Pause mit Antibiotikaeinnahme ist sie mittlerweile aber wieder fit und trainiert auch auf den WM-Strecken in Seefeld.