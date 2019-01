Neunjähriger starrte auf Handy und fiel auf U-Bahngleise

Wien (APA) - Weil ein Neunjähriger in der U2-Station am Wiener Praterstern im Gehen nur Augen für das Display seines Mobiltelefons hatte, ist er am Dienstagnachmittag auf den Gleiskörper gestürzt. Der Bub hatte großes Glück: Ein Polizist außer Dienst beobachtete den Unfall und betätigte sicherheitshalber sofort den Zugnotstopp. Es war aber ohnehin keine Zuggarnitur in der Nähe.

Das Kind kam mit Prellungen im Armbereich davon. Laut Polizeisprecher Patrick Maierhofer ereignete sich der Vorfall kurz vor 17.00 Uhr. Der Neunjährige konnte nach seinem Sturz allein wieder auf den Bahnsteig klettern. Die Wiener Berufsrettung brachte ihn in ein Krankenhaus.