Alte Politik im Kongo wird wohl trotz Machtwechsels fortgesetzt

Kinshasa (APA) - Schon vor der Wahl in der Demokratischen Republik Kongo im Dezember des Vorjahres hielt sich die Hoffnung auf einen echten Wandel und Neuanfang in Grenzen. Obwohl Langzeitherrscher Joseph Kabila nicht mehr antreten durfte, wurde erwartet, dass ein Kandidat gewinnt, der als eine Art Marionette des Autokraten fungieren wird. Die Überraschung war nur der Name des Kandidaten.

Denn eigentlich ging Emmanuel Ramazani Shadary, früherer Innenminister und Kandidat der Regierungspartei, als klarer Favorit ins Rennen - wurde er doch auch von Kabila selbst als Kandidat ausgewählt. Umso größer war die Überraschung, als die Wahlkommission rund zwei Wochen nach der Wahl, Mitte Jänner, den Oppositionskandidaten Felix Tshisekedi zum Sieger erklärte und das Verfassungsgericht dies - trotz glaubhafter Vorwürfe des Wahlbetrugs - kurze Zeit später bestätigte.

Beobachter gehen davon aus, dass das Lager rund um Kabila kurz nach der Wahl ein geheimes Abkommen mit dem 55-jährigen Tshisekedi, Sohn des langjährigen Oppositionsführers Etienne Tshisekedi, schmiedete: Tshisekedi solle ungeachtet des Wahlausgangs zum Präsidenten gekürt werden. Gleichzeitig kann Kabila, der sich jahrzehntelang am Ausverkauf der Rohstoffe bereicherte, weiterhin im Hintergrund die Fäden ziehen und seine Vertrauten wichtige Posten behalten. Welche Zugeständnisse Tshisekedi dafür machen musste, ist unklar. Am Donnerstag wird er als Präsident vereidigt.

Laut einer von Medien auf Basis von Wahldaten veröffentlichten Analyse heißt der tatsächliche Sieger allerdings Martin Fayulu. Der Geschäftsmann und Oppositionskandidat soll die Wahl demnach mit rund 60 Prozent der Stimmen gewonnen haben, auf Tshisekedi würden demnach nur 20 Prozent entfallen.

„Niemand zweifelt daran, dass die Wahlen gefälscht wurden“, so der Afrika-Experte und frühere Universitätsprofessor Walter Schicho zur APA. Den Beleg liefern seiner Ansicht nach 40.000 Wahlbeobachter der einflussreichen katholischen Kirche. Diese und Fayulu selbst meldeten umgehend Zweifel an dem verkündeten, offiziellen Wahlergebnis an, gemäß dem Tshisekedi rund 39 Prozent der Stimmen erlang, knapp gefolgt von Fayulu mit 35 Prozent, Shadary kommt demnach auf nur 24 Prozent.

Experte Schicho ist davon überzeugt, dass die „alte Politik weitergeführt“ werde. Von einem Ende der „Ära Kabila“ kann deshalb nicht die Rede sein, zumindest ist es aber die erste „friedliche“ Machtübergabe in dem konfliktgeplagten Land seit seiner Unabhängigkeit von Belgien im Jahr 1960.

Die Stimmung im Kongo, aber auch innerhalb der kongolesischen Diaspora selbst, sei jedenfalls gespalten, „die Fronten zwischen den politischen und regionalen Lagern bleiben bestehen“, so der pensionierte Professor für Afrikawissenschaften der Universität Wien. Einerseits begrüßten die Menschen einen Machtwechsel, andererseits sei offen, wie sich Tshisekedi positionieren werde. Während sein Vater ein „unbeugsamer Oppositioneller“ war, soll Felix Tshisekedi seine eigene Karriere „geschickter ausverhandelt“ haben - in der Oppositionspartei UDPS aber auch im Verhältnis zu Kabila, erklärt Schicho.

Sowohl die Afrikanische Union (AU) als auch die EU äußerten nach der Veröffentlichung der Wahlergebnisse jedenfalls „ernsthafte Zweifel“ an der Rechtmäßigkeit von Tshisikedis Sieges. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts, das Fayulus Klagen zurückgewiesen und eine Neuauszählung der Stimmen abgelehnt hatte, wurde jedoch zur Kenntnis genommen. Gratulationen gab es nur von einer Handvoll Staatschefs - aus Ägypten, Kenia, Tansania, Ruanda, Südafrika und Burundi. Eine Reise nach Kinshasa zur Diskussion der Wahlergebnisse, die der AU-Vorsitzende und ruandische Präsident Paul Kagame gemeinsam mit dem AU-Kommissionsvorsitzenden Moussa Faki Mahamat eigentlich für diese Woche geplant hatte, wurde „auf unbestimmte Zeit“ verschoben.

Warum ist der Aufschrei innerhalb der internationalen Gemeinschaft aber angesichts der berechtigten Zweifel am Ergebnis nicht größer? Es scheine, als würde diese „einen gefälschten Wahlsieg von Tshisekedi, verbunden mit der Ruhigstellung Kabilas, einem Wahlsieg der Opposition vorziehen“, so Schicho. Vor allem weil ein Oppositionssieg vermutlich mit Unruhen verbunden wäre.