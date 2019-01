Rohstoffe (11.00) - Brent-Ölpreis am Vormittag etwas höher

Wien (APA) - Der Brent-Ölpreis hat am Mittwochvormittag etwas höher tendiert. Der als wichtige Ölpreisbenchmark geltende Future auf die Rohölsorte Brent notierte gegen 11.00 Uhr in London bei 61,85 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag notierte der Brent-Future zuletzt bei 61,50 Dollar.

Am Vortag haben neue Konjunktursorgen noch für deutliche Preisrückgänge bei den Rohölnotierungen gesorgt. Ebenfalls für Verstimmung sorgten nach Einschätzung der Commerzbank-Analysten Meldungen, wonach der Irak die Produktionskürzungen bisher anscheinend nicht umsetzt. Ohne eine konsequente Umsetzung der Produktionskürzungen droht der Ölmarkt überversorgt zu bleiben, hieß es weiter von den Experten.

Es sei denn, die US-Ölproduktion steigt wegen der im 4. Quartal deutlich gesunkenen Preise weniger als erwartet. Erste sichtbare Anzeichen gebe es hierfür. Die Bohraktivität ist bereits seit einigen Wochen rückläufig, schreibt die Commerzbank weiter.

Der Preis für OPEC-Öl ist am Dienstag auf 60,66 Dollar pro Barrel gesunken. Am Montag hatte das Barrel nach Angaben des OPEC-Sekretariats in Wien noch 61,49 Dollar gekostet. Der OPEC-Preis setzt sich aus einem Korb von zwölf Sorten zusammen.

Der Goldpreis zeigte sich kaum verändert. Im Londoner Goldhandel wurde heute gegen 11.00 Uhr die Feinunze (31,10 Gramm) bei 1.285,05 Dollar (nach 1.284,57 Dollar am Dienstag) gehandelt.