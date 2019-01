Papst Franziskus auf dem Weg zum Weltjugendtag in Panama

Vatikanstadt/Panama-Stadt (APA/dpa) - Papst Franziskus ist am Mittwoch zu einer sechstägigen Reise im Rahmen des Weltjugendtags der katholischen Kirche nach Panama aufgebrochen. Seine Maschine startete auf Roms Flughafen Fiumicino kurz vor 10.00 Uhr und wird in der Hauptstadt Panama-Stadt um 16.30 Uhr Ortszeit (22.30 Uhr MEZ) erwartet. „Ich bitte Euch, für dieses sehr schöne und wichtige Ereignis zu beten“, schrieb er auf Twitter.

Am Donnerstag wird der Papst dann bei einer feierlichen Zeremonie von etwa 2.000 Gläubigen des Weltjugendtags offiziell willkommen geheißen werden und eine Ansprache halten. Für den Argentinier ist es die erste Reise in das mittelamerikanische Land. Zuvor wird Franziskus mit Panamas Staatspräsidenten Juan Carlos Varela und Bischöfen aus der Region zusammentreffen.

Weltjugendtage finden alle zwei bis drei Jahre statt - an wechselnden Orten kommen zu diesem Anlass katholische Jugendliche aus aller Welt zusammen, um ihren Glauben zu feiern. Der jetzige Weltjugendtag in Panama-Stadt dauert bis Sonntag und ist nach den Veranstaltungen in Buenos Aires (1987) und Rio de Janeiro (2013) der dritte in Lateinamerika.

In Panama werden während der sechstägigen Veranstaltung rund 150.000 Pilger vor Ort sein, darunter etwa 200 aus Österreich. Die weltweiten Skandale um den sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen in katholischen Einrichtungen dürften allenfalls am Rande Thema sein. Franziskus will dazu vom 21. bis zum 24. Februar mit Bischöfen aus aller Welt beraten.