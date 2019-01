Deutsche Börse hat 2018 mehr Gewinn gemacht als erwartet

Frankfurt (APA/dpa) - Die Deutsche Börse hat 2018 kräftig von den Turbulenzen an den Aktien- und Rentenmärkten profitiert. Der Gewinn sei im vergangenen Jahr stärker gestiegen als erwartet. Bei dem um Sondereffekte bereinigten Überschuss sei aktuell mit einem Plus von rund 17 Prozent zu rechnen, teilte das Unternehmen am Dienstagabend mit.

Der seit Jahresanfang 2018 amtierende Konzernchef Theodor Weimer hatte das Ziel ausgegeben, die Erlöse bis einschließlich 2020 pro Jahr um mindestens 5 Prozent zu steigern und den Gewinn um rund 10 bis 15 Prozent. Sondereffekte werden dabei jeweils ausgeklammert.

Nun hat sich das Wachstum deutlich beschleunigt. Im Jahr 2017 hatte der Frankfurter Marktbetreiber seinen Überschuss um knapp sechs Prozent auf 857 Mio. Euro gesteigert. Der erhöhten Prognose zufolge dürfte der Wert im vergangenen Jahr auf rund eine Milliarde Euro geklettert sein. Ganz überraschend kommt der Gewinnsprung nicht: Analysten hatten schon vor der Mitteilung der Deutschen Börse einen Wert in dieser Größenordnung erwartet. Die Jahreszahlen für 2018 will der Konzern am 13. Februar veröffentlichen, tags darauf erläutert der Vorstand in Frankfurt die Bilanz.

Die Deutsche Börse ist dank des Wechsels an der Konzernspitze wieder in ruhigerem Fahrwasser. Nachdem das Jahr 2017 - noch unter der Verantwortung von Weimers Vorgängers Carsten Kengeter - von der fehlgeschlagenen Fusion mit der Londoner Börse LSE, von Insidervorwürfen gegen Kengeter und dem darauf folgenden Chefwechsel geprägt war, konnte sich das Management zuletzt wieder voll auf das operative Geschäft konzentrieren.

In den ersten neun Monaten 2018 zog der bereinigte Gewinn zum Vorjahreszeitraum um 16 Prozent auf 772 Mio. Euro an. Die Erlöse legten um 11 Prozent auf rund 2 Mrd. Euro zu. Die Deutsche Börse profitierte in dem Zeitraum von steigender Unsicherheit an den Finanzmärkten - etwa im Zuge von Handelskonflikten. Denn infolgedessen wird mehr gehandelt und der Bedarf der Absicherung von Geschäften mit Finanzprodukten steigt. Dies treibt das Geschäft der größten Sparte des Konzerns, der Derivatebörse Eurex.

