Erste Parlamentswahl in Thailand seit Putsch 2014 am 24. März

Bangkok (APA/AFP/dpa) - In Thailand wird Ende März zum ersten Mal seit dem Putsch im Mai 2014 ein neues Parlament gewählt. Die Wahlkommission setzte am Mittwoch den 24. März als Termin für die mehrfach verschobene Parlamentswahl fest. König Maha Vajiralongkorn hatte die Wahl zuvor per Dekret genehmigt.

Thailand wird seit dem Putsch im Mai 2014 von einer Militärregierung unter General Prayut Chan-o-cha regiert. Die thailändische Armee hatte damals nach monatelangen politischen Unruhen mit fast 30 Toten das Kriegsrecht verhängt, die damalige Regierungschefin Yingluck Shinawatra gestürzt und die Macht im Land übernommen.

Unmittelbar nach dem Putsch hatte Junta-Chef Prayut eine Übergabe der Macht an eine Zivilregierung binnen 18 Monaten versprochen. Angekündigte Neuwahlen wurden jedoch seither mehrmals verschoben. Zuletzt hatte die Militärregierung einen Wahltermin vor Ende Februar zugesagt. Weil der König das Dekret aber erst jetzt unterzeichnete, verzögerte sich der Termin noch einmal um mehrere Wochen. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Mal tatsächlich gewählt wird, ist hoch. Bleibt es bei dem Termin, bedeutet dies für den 70-Millionen-Einwohner-Staat einen wichtigen Schritt in Richtung wieder halbwegs demokratischer Verhältnisse.

Die vollständige Wiederherstellung der Demokratie bringt aber vermutlich auch Neuwahlen nicht mit sich. Im August 2016 hatte die Junta in einem umstrittenen Volksentscheid eine neue Verfassung durchgesetzt. Diese gibt der Armee unter anderem das Recht, sämtliche Mitglieder des Oberhauses zu bestimmen. Außerdem reservierte sie mehrere Sitze im Senat für Militärs.

Beobachter erwarten, dass das Militär mit einer verbündeten Partei ins Rennen gehen wird, um auch nach der Wahl an der Macht zu bleiben. Junta-Chef Prayut strebt demnach eine zweite Amtszeit als ziviler Regierungschef an.

Für Thailand wäre dies auch die erste Wahl seit fast einem Dreivierteljahrhundert, ohne dass Langzeit-König Bhumibol an der Spitze des Landes steht. Der beliebte Monarch, der auch immer wieder in die Politik eingegriffen hatte, war im Oktober 2016 im Alter von 88 Jahren gestorben. Inzwischen ist sein einziger Sohn Maha Vajiralongkorn neuer König. Die offizielle Krönung des 66-Jährigen, der viel Zeit in Bayern verbringt, steht noch aus. Sie soll Anfang Mai stattfinden - wenige Wochen nach der Parlamentswahl.

Zuletzt wurde in Thailand im Juli 2011 gewählt. Die damals gewählte Yingluck Shinawatra - Schwester eines früheren Premiers - ging damals als Siegerin hervor. Drei Jahre später wurde sie vom Militär gestürzt und musste sich einem Korruptionsprozess stellen. Kurz vor Verkündung des Urteils setzte sie sich ins Ausland ab. Ihre Anhänger hoffen nun mit einem anderen Kandidaten auf die Rückkehr an die Macht.