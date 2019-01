Europas Leitbörsen tendieren zu Mittag uneinheitlich

Frankfurt am Main (APA) - Europas Leitbörsen haben am Mittwoch im Mittagshandel keine einheitliche Richtung gefunden. Große Kursbewegungen blieben im Vormittagsverlauf aus. Der Euro-Stoxx-50 stieg gegen 12.05 Uhr um 3,51 Einheiten oder 0,11 Prozent auf 3.116,31 Punkte.

Der DAX in Frankfurt notierte mit 11.075,57 Punkten und minus 14,54 Einheiten oder 0,13 Prozent. Der FTSE-100 der Börse London fiel ebenfalls um moderate 11,90 Zähler oder 0,17 Prozent und steht nun bei 6.889,49 Stellen.

Nach den Konjunktursorgen der vergangenen Tage rückte zur Wochenmitte wieder der Handelsstreit zwischen den USA und China in den Fokus der Anleger. So hatte am Dienstag ein Bericht, demzufolge die USA ein Angebot Chinas für vorbereitende Handelsgespräche abgelehnt haben, die Wall Street ins Minus gedrückt und auch die asiatischen Börsen belastet.

Der führende Wirtschaftsberater von US-Präsident Donald Trump, Larry Kudlow, dementierte den Bericht jedoch in der Nacht auf Mittwoch und äußerte sich gegenüber dem Fernsehsender CNBC verhalten optimistisch über die nächsten anstehenden Gespräche mit China. Ohne Details zu nennen, machte Kudlow auch deutlich, dass es den USA vor allem auf die Umsetzung von Zugeständnissen Chinas ankomme.

Auch in den bereits seit über einem Monat andauernden US-Haushaltsstreit könnte wieder etwas Bewegung kommen. An diesem Donnerstag soll über zwei konkurrierende Vorschläge abgestimmt werden. Im Zentrum des Streits steht das Thema Mauerbau an der Grenze zu Mexiko.

Datenseitig rückten in der Früh Stimmungsindikatoren aus Frankreich in den Blick. Zum Jahresstart hat sich die Stimmung in den französischen Unternehmen nicht verändert. Das Geschäftsklima habe stabil 102 Punkte betragen. Analysten hatten dagegen mit einem leichten Anstieg auf 103 Zähler gerechnet. Im längeren Vergleich bewegt sich die Unternehmensstimmung auf erhöhtem Niveau, sie hat sich in den vergangenen Monaten aber tendenziell eingetrübt.

Im Euro-Stoxx-50 sackten ASML um 2,04 Prozent ab und rangierten damit am Ende des Leitindex. Der Chipausrüster enttäuschte die Anleger mit seiner jüngsten Umsatzprognose. Für das erste Quartal des neuen Geschäftsjahres erwartet ASML einen deutlichen Umsatzrückgang auf rund 2,1 Mrd. Euro - nach 3,1 Mrd. im vierten Quartal. Dabei bekommt das Unternehmen nicht nur eine sich abkühlende Nachfrage zu spüren, auch ein Feuer bei einem Zulieferer belastet die Umsätze. Analysten hatten mit deutlich mehr gerechnet.

Am anderen Ende legten dagegen die Papiere des niederländisch-belgischen Supermarktbetreibers Ahold Delhaize um 3,30 Prozent zu. Der Konzern konnte seinen Umsatz im Schlussquartal 2018 um rund drei Prozent steigern. Zudem stellte das Unternehmen für das Gesamtjahr 2018 einen Gewinn am oberen Ende der Zielspanne in Aussicht, hieß es aus dem Handel.

Ebenso überraschte laut Analysten die französische Supermarktkette Carrefour mit ihren Aussagen zum operativen Ergebnis (Ebit) des Gesamtjahres 2018 positiv. Der Konzern beendete das erste Jahr seines Umbaus mit Zuwächsen bei Umsatz und operativem Gewinn. Vor allem Lateinamerika kurbelte das Geschäft an. Gleichzeitig belastete der Protest der sogenannten Gelbwesten in Frankreich den Konzern nicht so stark wie von Experten befürchtet. Die Papiere zogen in Paris um klare 6,46 Prozent nach oben.

