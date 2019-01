Ende von Dauerstreit mit Mazedonien? - Athen stimmt in Namensfrage ab

Athen/Skopje (APA) - Demnächst könnte ein mehr als ein Vierteljahrhundert langer Streit zwischen Griechenland und Mazedonien beigelegt werden. Das griechische Parlament stimmt am Donnerstag oder eventuell Freitag über das Abkommen zur Frage des offiziellen Staatsnamens von Mazedonien ab. Beobachter erwarten eine Zustimmung.

Die Vereinbarung ist allerdings höchst umstritten: Sie führte zu gewaltsamen Protesten, Parteispaltungen und einem Koalitionsbruch. Laut Umfragen lehnen zwei Drittel der Griechen das sogenannte „Prespes“-Abkommen ab, das am Prespasee erzielt wurde. Der griechische Premier Alexis Tsipras und sein mazedonischer Amtskollege Zoran Zaev hatten sich am 17. Juni 2018 auf den künftigen Namen „Nord-Mazedonien“ für das Land geeinigt, das bis dato offiziell „Republik Mazedonien“ und international offiziell außerdem „Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien“ (FYROM) heißt.

Viele Griechen sind der Meinung, dass nur die nordgriechische, geografische Region Makedonien diesen Namen tragen dürfe. Auf Verwaltungsebene kommt „Makedonien“ in den Namen von drei Regionen in Nordgriechenland vor: in „West-Makedonien“, „Zentral-Makedonien“ sowie „Ost-Makedonien und Thrakien“. Hinter dem Widerstand gegen die Namensgleichheit steckt die Befürchtung von Gebietsansprüchen. Diese wurden und werden laut griechischen Medienberichten auch von mazedonischen Ultranationalisten geschürt, in dem sie Landkarten von einem künftigen „Groß-Mazedonien“ in Umlauf bringen, das auch Teile Griechenlands einverleibt.

Premier Tsipras warb in einem Video, die „Wahrheit über das Prespes-Abkommen“ zu sehen. „Mit dem Prespes Abkommen schützen wir unser Makedonien. Wir überwinden Ängste mit Selbstbewusstsein und öffnen einen Weg zu Frieden und Wachstum“, erklärte der Ministerpräsident laut Nachrichtenagentur ANA in der Botschaft.

Tsipras erwartet eine Zustimmung von 151 Abgeordneten in dem 300 Sitze umfassenden Parlament. Laut politischen Beobachtern hat er bereits Allianzen geschmiedet, die ihm diese Mehrheit sichern. Genau über die Namensfrage ist nämlich seine Koalition zerbrochen, und die Regierung hat keine fixe Mehrheit mehr. Verteidigungsminister Panos Kammenos zog sich mit Teilen seiner kleinen rechtspopulistischen Partei Unabhängige Griechen (ANEL) in die Opposition zurück.

In der Opposition führte die Frage zu Parteispaltungen. Die liberale To Potami („Der Fluss“) teilte sich in zwei Hälften. Die konservative Nea Dimokratia schwor sich auf ein Nein zum Abkommen ein. Auch die sozialdemokratische „Bewegung für Veränderung“ (KINAL) ist dagegen, wohingegen sich der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Giorgos Papandreou (PASOK) dafür ausgesprochen hat.

Die Stimmung ist sehr aufgeheizt. Parlamentarier, die für den neuen Namen Mazedoniens stimmen wollen, erhalten Morddrohungen, berichteten die „Salzburger Nachrichten“. Die im Herbst fällige Parlamentswahl gebe der Mazedonien-Debatte zusätzlich besondere Schärfe.

Die Menschen in Athen und Thessaloniki gehend laufend auf die Straßen, um gegen die ungeliebte Vereinbarung mobil zu machen. Am vergangenen Wochenende waren es laut Beobachtern 100.000 Protestteilnehmer. Zwischen teils vermummten Demonstranten und Sicherheitskräften kam es zu heftigen Auseinandersetzungen. Polizisten trugen Verletzungen wie Beinbrüche und Verbrennungen davon, schrieb die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“. Die Polizei ihrerseits setzte massiv Tränengas ein.

Das Parlament in Skopje hatte der Verfassungsänderung für die Umbenennung des Staatsnamens bereits am 11. Jänner zugestimmt. Wenn nun Athen folgt, wird der ex-jugoslawischen Republik ein großer Stein auf dem Weg in die NATO und die EU weggeräumt. Griechenland sagte zu, eine Annäherung seines nördlichen Nachbarn an die EU und NATO nicht weiter blockieren zu wollen. Damit könnte außerdem der wachsende Einfluss Russlands in der Balkanregion zurückgedrängt werden, erwarten Beobachter.