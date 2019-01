Mostviertler Ex-Bürgermeister 2 - Erste Urteile erwartet

St. Pölten (APA) - In der Schöffenverhandlung gegen mehrere Beschuldigte, darunter einen ehemaligen Bürgermeister einer Mostviertler Gemeinde, wurden für Mittwochnachmittag erste Urteile erwartet. Der Staatsanwalt forderte Schuldsprüche für den Dritt-, Viert- und Fünftangeklagten. Das Verfahren gegen den Ex-Bürgermeister und den früheren Bauhofleiter soll danach fortgesetzt werden.

Der 41 Jahre alte Drittangeklagte soll Wein-Gegengeschäfte jener Kanalreinigungsfirma, bei der er beschäftigt ist, mit der Gemeinde initiiert haben. Von 2010 bis 2013 erwarb das Unternehmen laut Anklage Wein vom Vater des Zweitangeklagten. Der Händler wird in dem Verfahren als Viertangeklagter geführt. Die Käufe sollen zehn Prozent jener Umsätze betragen haben, die die Firma bei von der Gemeinde vergebenen Wartungsaufträgen gemacht hatte. Der Zweitangeklagte mag als Bauhofsleiter Ansprechpartner für die Kanalwartung gewesen sein, man habe ihn „aber nicht bestechen können“, führte der Verteidiger des Drittangeklagten in seinem Plädoyer aus. Der Ex-Bauhofsleiter sei kein Amtsträger und für die Auftragsvergabe in diesem Ausmaß nicht zuständig gewesen.

Dem Viert- sowie Fünftangeklagten wird Untreue im Zusammenhang mit der Bestellung von 500 Tonnen Streusplitt angelastet. „Der Vorwurf, dass sie das nicht so formuliert haben, wie sie es machen hätten sollen, mag zutreffen“, sagte der Verteidiger des Viertangeklagten zu den Liefervereinbarungen. Strafrechtlich relevant sei dies aber nicht. „Die Wirtschaft ist schnelllebig, manches muss einfach schnell gehen“, stieß der Anwalt des Fünftangeklagten in ein ähnliches Horn.

Ein Landesbeamter schilderte am Mittwochvormittag als Zeuge, dass die Mostviertler Gemeinde am 31. Mai 2011 die 2.500-Einwohner-Marke um zwei Personen überschritten habe, was per 1. Juli 2011 zu einer Erhöhung des Bürgermeisterbezugs führte. Fälschlicherweise sei von der Gemeinde nicht, wie damals bereits vom Bezügegesetz gefordert, der 30. November zur Abfragung des Zentralen Melderegisters (ZMR) herangezogen worden, sondern eben der 31. Mai. Rund 12.750 Euro seien dem Erstangeklagten daher zu viel an Bezügen ausgezahlt worden. Eine Melderechtsverletzung habe er jedoch nicht feststellen können, dafür fehle ihm die Zuständigkeit, sagte der Beamte.

Der Beginn der Beratungen war nach einer Mittagspause für 13.00 Uhr geplant. Urteile wurden für die Nachmittagsstunden erwartet.