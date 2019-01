Arbeitsunfall in Zellstofffabrik in Hallein: Mitarbeiterin verletzt

Hallein (APA) - In einer Zellstofffabrik in Hallein ist es am Mittwochvormittag zu einem Arbeitsunfall gekommen. Die Haare einer Mitarbeiterin, die in einer mechanischen Werkstatt beschäftigt war, wurden von einer Drehbank erfasst. Die Frau habe Kopfverletzungen erlitten, sie sei nach dem Unfall ansprechbar gewesen, informierte das Unternehmen AustroCel in einer Aussendung.

Kollegen leisteten der Frau sofort Erste Hilfe. „Die Rettungskette hat perfekt funktioniert“, sagte der CEO des Zellstoffherstellers AustroCel Hallein, Jörg Harbring, zur APA. Als die Haare der Mitarbeiterin in die Drehbank gezogen wurden, habe ein Kollege den Notausschalter aktiviert. Ein Rettungshubschrauber brachte die Verletzte ins Unfallkrankenhaus Salzburg. Der genaue Unfallhergang wird derzeit untersucht.