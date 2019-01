Lkw-Lenker bei Zusammenstoß mit Zug im Burgenland schwer verletzt

Gols (APA) - In Gols (Bezirk Neusiedl am See) ist am Mittwochvormittag ein Lkw mit einem Personenzug zusammengestoßen. Bei dem Unfall, der sich gegen 11.50 Uhr auf einem Bahnübergang im Ortsgebiet ereignete, wurde der Lkw-Fahrer schwer verletzt. 18 Personen, die sich in dem Zug befunden hatten, blieben bei dem Zusammenstoß unverletzt, hieß es von der Landessicherheitszentrale Burgenland.

Beim Anprall wurde der Lkw-Lenker eingeklemmt. Er musste von der Feuerwehr Gols aus dem Fahrzeug geschnitten werden. Der Schwerverletzte wurde mit Notarztbegleitung in das Krankenhaus Eisenstadt zur Behandlung im Schockraum gebracht.